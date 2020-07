Gabrela Firea, după ultimul raport în care s-au anunțat 889 de noi cazuri: 'Dacă ministrul sănătății este depășit de situație, de ce nu demisionează?'

România a anunțat un nou bilanț cu cifre record de infectare pentru ultimele 24 de ore! 889 de români s-au infectat, din aproape 19.000 de teste. În premieră, Bucureștiul a urcat pe primul loc în topul național cu cele mai multe cazuri de coronavirus oficial raportate. Capitala are 4.260 de cazuri de coronavirus, fiind urmat de Suceava, cu 9 cazuri mai puțin.

Gabriela Firea răspunde la ultimele informații, după ce Guvernul a spus, prin vocile lui Raed Arafat, Ludovic Orban și Nelu Tătaru, că în București nu mai sunt locuri la ATI.

”Revin cu informatii corecte, verificabile, pentru a mai atenua campania de dezinformare a Ministerului Sanatatii. Azi s-a anuntat “record de imbolnaviri Covid 19 in Capitala” : 4260!!

Titluri mari : S-a depasit Suceava! Focar!! Nenorocire!!

Cata minciuna si aberatie!!

Concret :

1. 4260 este numarul total de pacienti internati in spitalele din Bucuresti in 5 luni, din martie si pana azi!! Acum sunt aproximativ 600 de pacienti in 6 spitale covid si suport.

2. Pacientii spitalelor din Capitala sunt din toata tara. Se transfera in Bucuresti la cerere sau vin direct cu masina proprie ori Ambulanta.

3. 60% din pacientii spitalelor din Bucuresti sunt din alte judete ale tarii, nu sunt bucuresteni.

4. Avem suficiente paturi normale si de ATI in Capitala, precum si ventilatoare mecanice, de asemenea cadre medicale foarte bine pregatite. Ministerul sanatatii trebuie doar sa-si faca datoria si sa reorganizeze resursele in interior.

5. Spitalul Colentina trebuie redeschis pentru pacientii cronici din intreaga tara! Exista resurse suficiente in spitalele de boli infectioase pentru pacientii covid 19.

6. Cui folosesc aceste dezinformari?

7. Mai multa actiune, mai putin fake news!!

8. Daca ministrul sanatatii este depasit de situatie, de ce nu demisioneaza?

9. Ce buna era testarea in masa!! Eram si noi acum, ca toata Europa, spre o viata aproape normala!

10. Bucurestiul nu este focar Covid 19. In Capitala s-au tratat cei mai multi pacienti Covid 19 din intreaga tara!”, e mesajul postat de Gabriela Firea.

