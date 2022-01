Gabriel Debeljuh, după ce a dat două goluri FCSB: 'La primul gol al meu am avut noroc. Ar fi trebuit să câştigăm'

Atacantul Gabriel Debeljuh a declarat, duminică seară, că CFR Cluj ar fi meritat victoria la meciul cu FCSB, scor 3-3, din etapa a XXII-a din Liga 1 Casa Pariurilor.

"A fost un meci bun, dar păcat că nu am câştigat. La primul gol al meu am avut noroc. Ar fi trebuit să câştigăm, am fi meritat. La orice echipă ai presiune, mai ales când vin concurenţi, mă voi lupta pentru postul meu", a declarat atacantul la posturile care transmis Liga 1 Casa Pariurilor.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol după minutul 90.

Au marcat: Octavian Popescu ’24, V. Gheorghe ’71, Cristea ‘90+4 / Debeljuh ’36, ’40, Chipciu ‘77.

CFR Cluj este lider în clasamentul Ligii 1 Casa Pariurilor, cu 58 de puncte, în timp ce FCSB este pe doi, cu 48 de puncte. Poziţia a treia este ocupată de FC Voluntari, care are 38 de puncte.

