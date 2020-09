Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6: Voi continua investitia in proiectele de infrastructura rutiera

Sunt si am fost toata viata un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concret, am propus in permanenta proiecte realizabile si am urmarit indeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut sansa sa ma pot implica activ, sa pun umarul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea ca "Lumea se schimba prin exemplul tau, nu prin opinia ta". Astfel, mi-am dorit, si in mare parte am realizat ca Sectorul 6 sa fie un exemplu de urmat pentru alte administratii, iar cetatenii sa fie mandri de sectorul lor.

Pentru ca, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori si ambitii politice, dincolo de opinii sau divergente, un primar este si va fi judecat prin realizarile sale. Doar acestea pot da masura capacitatii, priceperii si implicarii sale.

Si, ca sa va prezint concret, sustinem proiectele de infrastructura mare, realizate de Primaria Capitalei, prin elaborarea, la nivelul primariei de sector, a documentatiilor tehnice si a cadrului urbanistic de dezvoltare, pentru:

Finalizarea proiectului Penetratiei Splai - Ciurel - A1, care va prelua traficul tranzitional, pentru cei care vin din zonele limitrofe ale Bucurestiului, catre zonele comerciale si de birouri din Nordul si Centrul Capitalei. Supralargirea Prelungirii Ghencea, la care se lucreaza deja si care preia traficul tranzitional din zona Domnesti catre zonele centrale din Capitala.

Solutia sensurilor unice pe strazile interioare din cartiere reprezinta un model de fluidizare a traficului in marile orase europene si este deja aplicat cu succes si in sectorul nostru. Prin implementarea acestui proiect reusim, totodata, eliberarea trotuarelor si crearea de locuri de parcare suplimentare, contractabile, paralele cu axul drumului.

Am finalizat procedurile pentru construirea de parcaje subterane, terane, supraterane si parcari inteligente. Astazi, putem afirma ca avem front de lucru pentru construirea de locuri de parcare intr-un ritm sustinut.

Voi continua sa construiesc zeci de mii de locuri de parcare, in perioada urmatoare, astfel incat confortul familiilor din Sectorul 6 sa creasca in mod constant.

Fluidizam traficul din Sectorul 6 prin:

Construirea a sase pasarele pietonale peste Bulevardul Iuliu Maniu, pentru siguranta pietonilor si pentru optimizarea sistemului de semaforizare inteligenta. Acestea se vor amenaja in punctele cu trafic intens, respectiv la intersectiile cu: Vasile Milea, Virtutii, Veteranilor, Gorjului, Apusului si Valea Cascadelor; Infiintarea unei legaturi de interconectare a bulevardelor: Prelungirea Ghencea, Bulevardul Timisoara si Strada Valea Cascadelor; Extinderea proiectelor de tip Park&Ride, incepute in acest mandat, cu noi parcari: In zona de acces dinspre Domnesti, la capatul liniei metroului usor de suprafata, La intrarea dinspre autostrada A1, avand posibilitati multiple de accesare a mijloacelor de transport public: metrou, autobuz, troleibuz; Penetratia Bulevardul Timisoara - Centura Capitalei, un mare proiect de descongestionarea traficului de tranzit dinspre zonele limitrofe; Relocarea in afara sectorului a Vamii Bucuresti - Ilfov, care blocheaza cu zeci de tiruri Bulevardul Timisoara.

Dupa cum vedeti, lucrurile se misca in directia buna. Ele nu se vor opri aici. Voi continua sa fac lucruri bune pentru Sectorul 6, voi continua proiectele incepute, voi asculta in continuare vocea oamenilor si vom demara proiecte noi.

Am incredere ca oamenii din Sectorul 6 apreciaza directia buna in care ne indreptam si, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine facute.