Gabriel Oprea contestă decizia referitoare la titlul său de doctor: Atacurile politice 'inteligente' s-au intensificat folosindu-se această doamnă Șercan

Fostul vicepremier Gabriel Oprea susține, după ce a pierdut procesul cu Ministerul Educației privind lucrarea sa de doctorat, că teza nu este un plagiat, precizând că va contesta hotărârea primei instanței. Oprea spune că totul face parte dintr-un atac politic 'inteligent' care îl vizează, susținând că pentru intensificarea acestuia este folosită jurnalista Emilia Șercan.

"In legatura cu teza de doctorat, spun inca o data ca lucrarea mea nu este un plagiat.

Astazi vorbim despre o hotarare judecatoreasca in prima instanta, care nu se bucura de autoritate de lucru judecat. Astept comunicarea acesteia pentru a cunoaste motivele avute in vedere de catre instanta la respingerea cererii mele. Voi declara recurs, urmand sa se pronunte definitiv Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Tema plagiatului in teza mea de doctorat a facut si vad ca face in continuare obiectul unui atac politic concertat si foarte bine construit pe “intelligence”.

Pentru cei care si-au facut un scop din a ma ataca politic, nu conteaza verdictul de neplagiat dat de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, singurul organism abilitat pentru solutionarea acestui tip de sesizari la nivel national.

Nici faptul ca, pentru verificarea tezei, acest for a apelat la specialisti recunoscuti si de prestigiu in domeniul juridic.

Hotararea adoptata de toti cei noua membri ai Consiliului a fost foarte clara: Suspiciunea de plagiat nu se confirma.

Aceasta hotarare este definitiva, nu a fost atacata in justitie si produce efecte juridice in continuare.

In ciuda acestei decizii, atacurile politice “inteligente” au continuat, s-au intensificat, folosindu-se aceasta doamna Sercan, “specializata in denuntarea plagiatelor lui Victor Ponta si Gabriel Oprea” si acuzata ca a plagiat bucati intregi din lucrarea sa de licenta.

Aceasta doamna care, in lacrimi, intr-un acces de constiinta, pe postul national de televiziune, a spus despre sine ca este o impostoare, ca nu poate pretinde ca este o profesionista a presei, ca a facut compromisuri si nu ar trebui sa se afle in emisiunea “Profesionistii”.

“Plagiatul tezei lui Oprea” este o tema politica aparuta in spatiul public in vara anului 2015, cand eu aveam in sondaje 32% din increderea populatiei, iar UNPR 10%.

Lansarea acestei teme de atac a fost doar inceputul, a fost urmata de dosare, procese. Am incredere ca mi se va face dreptate in toate aceste dosare, ca Adevarul va invinge.

Merg inainte cu Dumnezeu!" a scris Oprea pe Facebook.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a pierdut procesul prin care dăduse în judecată Ministerul Educației și Guvernul României după ce i-a fost retras titlul de doctor. Anunțul a fost făcut de Emilia Șercan, jurnalista care a publicat ancheta despre teza de doctorat plagiată a fostului vicepremier.