Gabriel Oprea, în mesajul de Anul Nou: Ceea ce contează este să mergem mai departe cu lectiile invatate in 2019

Liderul UNPR Gabriel Oprea a transmis marti ca anul 2019 a fost 'incarcat de schimbari' si ceea ce conteaza este 'sa mergem mai departe cu lectiile invatate'.

„Anul care tocmai se incheie a fost unul incarcat de schimbari. Unele dintre ele au fost bune, iar altele mai putin fericite. Poate ca am invatat, cu totii, cate ceva din fiecare eveniment important al acestui an. Ceea ce conteaza astazi este sa mergem mai departe cu lectiile invatate, sa privim intotdeauna spre viitor si sa speram in fiecare zi la mai bine. Sa credem in noi, sa avem taria si entuziasmul sa construim pentru familiile noastre si pentru tara noastra. Sa nu uitam sa fim romani, sa nu ne uitam istoria si inaintasii, sa ne cinstim eroii, sa ne iubim tara.

Pasim in anul 2020 cu dorinta de a ne implini visurile. Eu unul sper ca in Noul An sa ne regasim cu bine, sa fie un an binecuvantat pentru Romania, sa aduca bunastare si unitate romanilor. Militarilor si politistilor in rezerva si in activitate le doresc un an plin de succes si ii asigur ca ne vom bate in continuare pentru a le apara drepturile si demnitatea. Va urez tuturor sanatate, reusite, sa va fie cei dragi aproape zi de zi, sa aveti pace in suflete si iubire!”, a scris liderul UNPR pe Facebook.

