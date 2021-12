Gabriel Oprea, la final de an: 'Este important să nu uitam să fim români, să ne iubim țara'

La final de an, Gabriel Oprea transmite un mesaj românilor, dar și militarilor. ”Este important să nu uitam să fim români, să ne iubim țara” este partea cea mai importantă din urarea fostului vicepremier în pragul lui 2022.

”Dragi prieteni,

Anul care tocmai se incheie a fost unul greu pentru lumea intreaga. Au aparut multe schimbari, am fost nevoiti sa ne adaptam la un mod de viata total diferit. Poate ca am invatat, cu totii, cate ceva din evenimentele aduse de acest an. Sa pretuim mai mult viata, sanatatea, sa ne pretuim mai mult familiile, prietenii, sa ne iubim mai mult aproapele.

Ceea ce conteaza astazi este sa mergem inainte, sa privim spre viitor si sa speram in fiecare zi la mai bine. Sa credem in noi, sa avem taria si entuziasmul sa construim pentru familiile noastre si pentru tara noastra. Cred ca este important sa nu uitam sa fim romani, sa ne iubim tara.

Intram in anul 2022 cu dorinta de a ne implini visurile, de a fi mai buni. Eu sper ca in Noul An sa ne regasim cu bine, sa fie un an binecuvantat pentru Romania, sa vina cu liniste si sanatate pentru toti, sa aduca bunastare si unitate romanilor.

Tuturor militarilor si politistilor in rezerva si in activitate le doresc un an cu succes si ii asigur ca ne vom bate in continuare pentru a le apara drepturile si demnitatea.

Va urez tuturor sanatate, reusite, sa va fie cei dragi aproape zi de zi, sa aveti pace in suflete si iubire!

La multi ani!”, e mesajul transmis de Gabriel Oprea.