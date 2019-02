Gabriela Firea, întrebată dacă i se alătură lui Victor Ponta - Sunt membru PSD. Probabil mă vor da afara

Gabriela Firea susține, intrebata fiind daca i se va alatura lui Victor Ponta, că nu intentioneaza sa paraseasca PSD, insa cel mai probabil va fi exclusa din formatiunea politica.

"Domnul Dragnea îi obligă pe unii primari de sectoare sa dea comunicate de presa sub amenintare sau sub promisiunea unor functii foarte importante. Sunt membru PSD, om de stanga, nu am fost niciodată traseist politic, nu am facut parte dintr-o alta formatiune. Probabil pentru domnul Dragnea acestea sunt detalii, el venind de la PDL nu-l intereseaza atat de tare soarta PSD. (..) Vre sa fie presedintele tarii, cum sa fie un om care duce lupta politica (..) pana la a ii pedepsi pe oameni Daca era vizionar, un om de stat, ar fi aratat ca munceste pentru romani si nu ar fi taiat niciun leu. Domnul Dragnea nu ma va pune in genunchi niciodata. Sper ca epoca Dragnea sa se sfarseasca cat mai curând", a declarat Gabriela Firea la România Tv.

Intrebata daca intentioneaza sa se alature partidului lui Victor Ponta, Firea a răspuns: "Nu plec la nicio formațiune politică. Sunt membru PSD. Probabil mă vor da afara".