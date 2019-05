Gabriela Firea a început pregătirile pentru vizita Papei Francisc în Capitală

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat maine, 24 mai, incepand cu ora 12.00, un comandament in vederea organizarii primei vizite in Romania a Sanctitatii Sale Papa Francisc, eveniment care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie.

Citește și: FCSB va avea un nou echipament în următorul sezon - GALERIE FOTO

Potrivit programului, pe parcursul zilei de 31 mai, Suveranul Pontif va participa la evenimente care vor avea loc in Capitala.

La sedinta vor participa directiile si institutiile subordonate Primariei Municipiului Bucuresti, cu responsabilitati in acest sens.

Evenimentul va avea loc la sediul Primariei Capitalei, Sala de Consiliu de la etajul 3.