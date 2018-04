Gabriela Firea a vizitat Căminul pentru Persoane Vârstnice 'Academician Nicolae Cajal'

Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi Caminul pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti, “Academician Nicolae Cajal”, pentru a o serba pe doamna Marioara Mihaila, care este cazata la acest camin si implineste astazi 100 de ani.

"Sunt foarte emotionata sa ma aflu aici, pentru a o serba pe doamna Marioara Mihaila, care, anul acesta, chiar in anul centenarului, implineste venerabila varsta de 100 de ani. Constat cu bucurie ca in acest camin, care se afla in subordinea Primariei Capitalei, este o atmosfera calda, de familie, iar conditiile de cazare si tratament ilustreaza respectul si consideratia pe care o purtam celor varstnici. Va asigur ca, atat ca Primar General, cat si ca om, aveti in mine un colaborator, un sprijin, care va raspunde 'prezent' in orice situatie in care aveti nevoie de ajutor. De altfel, luand exemplul acestui camin, dorim sa mai construim si alte centre pentru seniori, mai ales ca in Bucuresti este mare nevoie de astfel de facilitati moderne destinate persoanelor varstnice. In bugetul de anul acesta am prevazut bani pentru realizarea studiilor de fezabilitate a 6 camine de batrani si speram sa putem demara lucrarile cat mai rapid", a spus Firea.

Primarul General i-a oferit, in dar, doamnei Marioara Mihaila o ie romaneasca, si, avand in vedere ca sarbatorita si-a dorit ca de ziua ei sa-l asculte pe Fuego, spre incantarea asistentei, artistul a venit special la caminul de batrani unde a sustinut un scurt concert in fata celor 80 de seniori.

La finalul evenimentului, Primarul General a vizitat si Centrul de ingrijire si educatie timpurie pentru copii 0-3 ani, 'La bunici', care functioneaza in aceeasi cladire si unde cei mici au deseori activitati comune cu seniorii caminului.

Alaturi de edilul sef al Capitalei, la eveniment a participat si doamna Irina Cajal, subsecretar de stat in Ministerul Culturii, fiica academicianului Nicolae Cajal.

Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti, “Academician Nicolae Cajal” este o institutie care functioneaza in subordinea DGASMB, avand o capacitate de 80 de locuri. Caminul asigura conditii corespunzatoare conform standardelor in vigoare si nevoilor varstnicilor, oferind servicii de asistenta sociala, consiliere psihologica, ergoterapie si petrecere a timpului liber, asistenta medicala curenta, gazduire, hranire, ingrijire si igiena personala, siguranta si accesibilitate in comunitate.

Tot astazi, cu prilejul aniversarii centenarului Marii Uniri, Primaria Capitalei, prin DGASMB si Caminul pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti, “Academician Nicolae Cajal” a organizat o expozitie cu imagini si inscrisuri din 1918 si pana in prezent, care vorbesc despre activitatea desfasurata in Bucuresti, in cei 100 de ani, in domeniul asistentei si protectiei sociale, a ingrijirii oamenilor sarmani, a functionarii lacaselor pentru persoane varstnice si a copiilor abandonati si orfani. Expozitia, care este deschisa intre orele 8.30-16.30, va functiona in perioada 25 aprilie – 5 mai 2018.