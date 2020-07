Gabriela Firea, acuzații EXPLOZIVE la adresa Ministerului Sănătății: Mai puțină MANIPULARE! Dau date FALSE

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuză Ministerul Sănătății că generează panică în rândul populației spunând că nu mai sunt locuri în spitalele din Capitală. Firea arată că, din contră, în spitalele administrate de Primăria Capitalei sunt și suficiente paturi dotate cu ventilatoare.

”Mai multa organizare, mai putina manipulare! Se vorbeste despre o criza de ventilatoare. Dar unde au disparut? Erau anuntate vreo 3 000!Noi am achiziționat inca 25 de ventilatoare mecanice mobile noi, ultra performante, care s-au adaugat aparatelor deja funcționale, utilizate zi de zi în cele trei unități sanitare COVID sau suport COVID din subordinea Primăriei Capitalei, coordonate de ASSMB.

Zilele trecute, Ministerul sanatatii transmitea ca nu mai sunt locuri la ATI, precum si ventilatoare, in Bucuresti. Fals!

Cum nimic nu risipește „ceața” dezinformării mai eficient decât cifrele, vă informam ca spitalele din Capitala dispun de 95 de paturi ATI si ventilatoare mecanice mobile, la care se adauga noile achizitii, precum si de cadre medicale specializate in medicina de urgenta, astfel incat sa trateze eficient atat pacientii covid cu probleme mai complexe, cat si pe cei cu alte afectiuni care necesita acelasi

tratament prompt si profesionist.

Consideram ca cetatenii trebuie sa fie corect informati, pentru a nu transmite panica, atunci cand situatia este sub control.

Chiar si in eventualitatea in care cele doua spitale principale covid, de boli infectioase din Bucuresti, raman fara locuri la ATI si ventilatoare mecanice, se organizeaza activitatea medicala imediat, astfel incat pacientii sa fie preluati de spitalele suport covid, sau de oricare alt spital pregatit, cu circuite medicale separate, pentru a trata si pacienti covid, si non-covid.

Avand in vedere ca nu s-a descoperit un vaccin si virusul este, inca, printre noi, consider ca trebuie sa invatam sa traim cu acesta, si sa ne pregatim luand in calcul absolut tot disponibilul de cadre medicale, numar de paturi, aparatura necesara, echipamente sanitare si de protectie, tratamente necesare etc.

Suntem intr-o situatie haotica, din punct de vedere al organizarii : spitalele covid raporteaza pentru comunicatele oficiale strict nr de paturi normale si de ATI intrate initial pe lista dotarilor pentru Covid, celelalte spitale primesc pacienti cu greu, cu programari stricte, resursele exista dar nu sunt luate in calcul. Cui foloseste?

Asadar, raportarile alarmiste care se transmit catre public se refera strict la nr de locuri in spirale alocate initial pentru covid. Nu la totalitatea resurselor de care dispunem, in realitate.

Asta este treaba ministerului, sa organizeze pregatirea resurselor umane si logistice, in mod coerent.

Asta este si treaba Primariei, sa doteze spitalele, ceea ce si face din prima clipa, de pe vremea cand guvernantii vorbeau de “gripa foarte usoara”.

De asemenea, în restul spitalelor Municipalității, cele care nu tratează pacienți COVID-19, mai există disponibil un număr de 35 ventilatoare mecanice, care pot fi și ele utilizate în situația, destul de improbabilă, în care acest lucru ar fi necesar.

Spitalele Primăriei Capitalei au gestionat cu succes, până în acest moment, situația creată de pandemia de COVID-19 și dispun de toate resursele necesare – personal bine calificat, aparatură și echipamente moderne - pentru a face față în mod optim oricăror evoluții viitoare.”, scrie Gabriela Firea.