Gabriela Firea anunță achiziția a 100 de troleibuze pentru STB

Prmarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat pe pagina sa de socializare achiziția a 100 de troleibuze. Licitația a fost câștgată de unicul participant, un consorțiu turco-german.

„Viata economica vitala trebuie sa mearga mai departe si in timpul pandemiei! Am semnat contractul privind achizitia a 100 de troleibuze noi, de care bucurestenii au atat de multa nevoie, cele din trafic fiind achizitionate in anii de dupa Revolutie.

Licitatia a fost castigata de singurul ofertant inscris in acest proces, care a fost declarat castigator ca urmare a indeplinirii cerintelor solicitate in caietul de sarcini, Asocierea turco-germana Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. – Sileo Gmbh.

Ma bucur ca mai facem un pas inainte pentru innoirea parcului auto al STB si pentru eliminarea autovehiculelor vechi, intens poluatoare. Este un proiect benefic pentru calitatea transportului public in comun, pentru confortul cetatenilor, dar si pentru cresterea calitatii aerului in Capitala.

Noile troleibuze au o capacitate de minim 96 de pasageri, o lungime de 12 metri, si, in cazul intreruperii furnizarii curentului electric, autonomie in exploatare de minim 20 de km, asigurata prin intermediul grupului generator propriu al troleibuzului.

Astfel, numarul noilor mijloace de transport in comun contractate pana acum de actuala conducere a Primariei Capitalei pentru modernizarea parcului auto al Societatii de Transport Bucuresti ajunge la un total de 630, insumand cele 100 de troleibuze, cele 400 de autobuze Euro 6 achizitionate anul trecut si care se afla in trafic si cele 130 de autobuze hibrid Mercedes- Benz, a caror livrare va incepe curand si se va efectua etapizat.

Troleibuze ultramoderne cu climatizare automata si tehnologie wireless

Troleibuzele vor fi dotate cu climatizare automata, cu o capacitate mare de transport calatori, cu functii speciale destinate persoanelor cu dizabilitati.

De asemenea, vor fi dotate cu tehnologie wireless pentru calatori si prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, cu sistem informatic performant care permite atat furnizarea informatiilor despre calatorie in timp real, precum si furnizarea unor date importante despre starea de functionare a troleibuzelor catre Societatea de Transport Bucuresti.

Potrivit contractului, livrarea se va face incepand cu luna noiembrie 2020 şi se va intinde pe o perioada de 16 luni, dupa cum urmeaza: primul troleibuz va fi livrat in luna noiembrie 2020 pentru omologare, iar ulterior, restul troleibuzelor vor fi livrate pana in februarie 2022.

Garantia functionarii de care dispun troleibuzele Asocierii Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S.– Sileo Gmbh este de 4 ani si 240.000 km. De asemenea, troleibuzele dispun si de garantie extinsa pentru 4 ani si 240.000 km, in intervalul de exploatare corespunzator de la anul 5 pana la anul 8 inclusiv.

Valoarea contractului este de aproximativ 43 de milioane Euro fara TVA, iar finantarea provine de la Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul ”Programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizand autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane”.

Cererea Primariei Capitalei a fost depusa in octombrie 2018, iar contractul de finantare a fost semnat in decembrie 2018” a postat Gabriela Firea pe pagina de Facebook.