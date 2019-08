Gabriela Firea, atac la Dacian Cioloș, după ce acesta a criticat proiectul primăriei, 'Oxigen pentru București'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a răspuns europarlamentarului Dacian Cioloș, pe Facebook, după ce acesta din urmă a criticat proiectul "Oxigen pentru București", inițiat de Primăria Capitalei.

"#CuminteniaGuvernariiZero

#CuvantaSiDomnulNimic

#MaiStatiSiPeAcasaNuDoarLaParis

Dupa reactiile furibunde si scapate de sub orice control ale unor membri marcanti ai Opozitiei, am convingerea ca proiectul “Oxigen pentru Bucuresti” pe care l-am lansat in dezbatere publica este unul bun si necesar.

Nimic nu-i scoate mai tare din minti pe liderii USR - PLUS, in special, decat sa vada ca proiectele propuse de mine sunt apreciate de cetateni. Avem “n” exemple pana acum.

Ultimul care s-a inscris pe lista celor deranjati este Domnul Europarlamentar mereu pe plus, pentru sine, Dacian Ciolos, cunoscut publicului larg sub numele de Cumintenia Pamantului si a guvernarii.

Desi a avut in mana puterea executiva a tarii a stat cumintel in banca lui si nu a facut nimic. Dar chiar nimic! Pe principiul : Cine nu munceste, nu greseste!

Nici un euro atras din fonduri UE, niciun metru de autostrada sau din Centura Bucurestiului, n-a impulsionat constructia metroului din Drumul Taberei, n-a dat drumul la Pasajul Domnesti, nimic, nimic, nimic. Zero. Ma refer aici doar la Capitala. Si pentru tara insa, tot nimic. Rezultatele sunt tot un minunat zero.

Dar chiar daca nu se poate lauda cu vreo realizare, Domnul Ciolos este primul la a-si da cu parerea despre ce fac altii. Daca s-ar limita la parerile proprii, n-ar fi nicio problema, postul de Intaiul Parerolog al Tarii este disponibil. Din pacate, domnia-sa ia franturi de informatii sau fapte, le taie julienne, dupa care face din ele un ghiveci din care nu mai intelegi nimic, in afara unor idei manipulatoare.

In cazul nostru, introducerea vinietelor pentru autoturismele poluante care circula in Bucuresti este criticata, sub aspecte ce tin de discriminare si constitutionalitate, pornind de la o premiza falsa, anume aceea ca ar fi vorba despre o taxa de acces in oras sau in centru. In realitate este vorba despre sume platite pentru folosirea drumurilor din Capitala, plati diferentiate in baza normei de poluare pe care o indeplineste respectivul vehicul. Oricum, proiectul este in dezbatere publica si voi tine cont de parerea cetatenilor, nu de a politicienilor care in goana dupa like, share si vot ar face orice, dar chiar orice.

Aceste masuri sunt absolut necesare daca vrem ca in acest oras sa mai putem circula si respira, iar orice folosire in scopuri politice a acestei teme, mai ales din partea unora care si-au descoperit brusc, in preajma alegerilor, interesul pentru calitatea vietii bucurestenilor, denota o demagogie fara margini.

In ceea ce priveste innoirea parcului auto pentru transportul public in comun, vorbim de autobuze si tramvaie, nu de tractoare si combine! Dl Ciolos sa stea linistit, la Bruxelles si Paris! Acolo unde, ca in majoritatea oraselor aglomerate si poluate din Europa, se aplica tot felul de restrictii, se introduc tot felul de viniete dar nimeni nu comenteaza. Este pretul civilizatiei!

Bucurestiul are cel mai ambitios plan de innoire a parcului auto. Am achizitionat, deja, 400 de autobuze Euro 6 - cea mai rapida solutie la o problema ce devenise critica, optiune a Primarului General dupa consultarea unor specialisti in mobilitate.

Dar ce sa-i ceri sa se documenteze unui politruc care, in aceeasi fraza, critica vehement si starea precara a cailor de rulare pentru tramvaie (perfecte pana acum, eu le-am deteriorat!) si lucrarile de reabilitare aflate in desfasurare? Daca nu se face, de ce nu se face? Daca facem, de ce acum si nu alta data? Putina coerenta se poate, domnilor?

Elev Ciolos, stai jos, nota 4! Pentru data viitoare fa-ti temele mai sarguincios, nu mai lasa orice consilier venit din presa, dar acum stand cu gandul in vacanta, sa-ti scrie ineptii pe Facebook. Te faci de ras!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.