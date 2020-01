Gabriela Firea: Ce-a făcut Nicușor Dan pentru bucureșteni în 3 ani în Parlament?

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică seară la Antena 3 că Nicușor Dan nu a vrut să fie viceprimar al Capitalei și a preferat să meargă deputat, funcție din care a avut „zero rezultate” pentru bucureșteni.

„Dupa locale l-am invitat sa fie viceprimarul Capitalei. Nu a acceptat, nu a vrut sa munceasca pentru bucurestenii pe care spune ca ii iubeste, a fugit in Parlament pentru un salariu mai mare. Ce a facut in 3 ani in Parlament? Putea sa indrepte legile strambe pentru Bucuresti. Are rezultate zero ca parlamentar de Bucuresti”, a zis Firea.

Firea a zis anterior, dupa o sedinta la Primaria Capitalei, ca a depus în Parlament un amendament la Codul Rutier astfel încât linia de tramvai să devină bandă unică și pentru autobuze, explicând că în acest mod traficul din București va fi mai fluent. „Va crea posibilitatea ca și în București să se poată circula civilizat”, a adaugat edilul.

Nicușor Dan, deputat USR de București, a prezentat duminica un sondaj din care reiese ca el are prima șansă să câștige Primăria Capitalei la alegerile locale din 2020.

