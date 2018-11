Gabriela Firea critică excluderea lui Țuțuianu și a lui Neașcu: PSD ajunge să fie partidul unei singure persoane. S-a pus în mișcare un întreg scenariu

Gabriela Firea susține, după ce Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși, că PSD ajunge că fie partidul unei singure persoane, menționând că este greșită calea pe care o urmează Liviu Dragnea.

"Cred ca e un moment de cumpana prin care trece PSD si intraga tara cu noi odata. Suntem partidul de la guvernare si e firesc ca framantarile sa fie privite cu interes de toti romanii. E o mare greseala calea pe care o urmeaza acum dl Dragnea si anume oricine indrazneste sa aiba opinie critica la adresa managementului sau polticii sale sa fie data afara. PSD ajunge sa fie partidul unei singure persoane. Când te lipsesti atata de usor de secretar genera, un om care i-a stat alaturi, ca si mine, zilele si nopti, insemna ca ceva nu e corect si trebuie sa iti pui problema de ce secretarul general a ajuns in aceasta situatie. Când expluzezi un om de statura profesionala a domnului Tutuianu, iti pui intrebari de ce a ai ajuns in aceasta situatie si sa incerci, ca om de stat ce te consideri, sa remediezi, nu sa tai in carne vie. Mi s-a spus că mi se pregateste de asemenea o mazilire si ca sunt calcule, strategii, un intreg scenariu s-a pus in miscare in ce ma priveste", a declarat Gabriela Firea la România Tv.