Gabriela Firea, despre şoseaua Fabrica de Glucoză: 'Se vor corecta rapid micile neajunsuri cauzate de îngustarea trotuarului'

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat referitor la şoseaua Fabrica de Glucoză că se vor corecta rapid "micile neajunsuri" cauzate de îngustarea trotuarului în dreptul alveolei pentru copaci şi că noul bulevard are toate facilităţile.

"Bucureşti 'before and after'. Strada Fabrica de Glucoză. Cum era şi cum este acum, după lărgire şi modernizare. Imaginile vorbesc de la sine. Se vor corecta rapid şi micile neajunsuri cauzate de îngustarea trotuarului în dreptul alveolei pentru copaci. Acum se caută chichiţe, numai pentru a fi umbrită realizarea care se vede cu ochiul liber şi se simte în trafic. Important este că s-a fluidizat traficul în zona de Nord a Capitalei, că avem un bulevard nou, cu toate facilităţile: înlocuirea reţelei de termoficare, piste de biciclete, rampe de acces pentru riverani, iluminat public economic", a postat Gabriela Firea, sâmbătă, pe Facebook.

Ea a adăugat că lucrarea fost executată în mai puţin de doi ani, în condiţiile în care nu s-a oprit complet traficul.

Supralărgirea şoselei Fabrica de Glucoză, pe tronsonul cuprins între şoseaua Petricani şi şoseaua Barbu Văcărescu, a fost deschisă joi circulaţiei.

Într-o intervenţie live pe Facebook, primarul general al Capitalei preciza că lucrarea reprezintă un "pas important pentru rezolvarea problemei grave din trafic" în zona de nord a Bucureştiului.

În ceea ce priveşte tronsonul cuprins între bulevardul Barbu Văcărescu şi calea Floreasca, Gabriela Firea estima că acesta ar putea fi inaugurat peste aproximativ două săptămâni.