Gabriela Firea, după ce un sondaj îl dă favorit pe Nicușor Dan: Și Domnul Dragnea se lăuda cu procente uriașe în sondaje, cu 3 luni înainte de europarlamentare

Nicuşor Dan ar avea aproape nouă procente peste Gabriela Firea la alegerile pentru Primăria Capitalei, în ipoteza în care ar fi susţinut de PNL, USR PLUS şi PMP, Firea ar avea susţinerea PSD, Pro România şi ALDE şi ar fi doar ei doi în cursa electorală, relevă rezultatele unui sondaj realizat de INSCOP, la comanda PNL. Sondajul ia în calcul opţiunile electoratului care îşi declară prezenţa la vot cu un grad foarte ridicat de probabilitate.

Gabriela Firea spune că este un obicei la PNL să prezinte sondaje care îi avantajează candidatul și dă exemplul lui Cătălin Predoiu, care a luat doar 11% din cele 28 de procente cu care era creditat la primărie.

Citește și: EXCLUSIV Mare atenție! Se propagă un imens fake-news: ‘Se schimbă vârsta de pensionare de la 1 iulie’

“Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Si Domnul Dragnea se lauda cu procente uriase in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Asa si acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate.

Si la alegerile anterioare, PNL scotea pe piata sondaje false. Candidatul de atunci, Catalin Predoiu, a aratat presei un sondaj in care se pretindea ca are 28%. La vot a luat doar 11%. Asa ca, cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucurestenii vor vota un om implicat, harnic, priceput, tenace. PNL/PDL au blocat toate proiectele benefice pentru oameni, din Capitala, prin majoritatea din Consiliul General. Investitii pe care eu le-am deblocat si finalizat.”, a spus Gabriela Firea.

Citește și: Bătaie de joc! Șeful Poliției Constanța va primi pensie de șef .