Gabriela Firea face bilanțul verii: câte străzi au fost reparate în Capitală

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face un prim bilanț al acestei veri și anunță că s-au finalizat lucrările de reparație la 165 de străzi din Capitală, iar lucrările continuă pe alte artere rutiere.

”Am profitat de vremea frumoasa de afara si am reparat 165 de strazi din toate sectoarele Capitalei! Ne dorim mai multa siguranta in trafic pentru soferi si mai putine vizite la service. Politia Locala Municipala, cu sprijinul politiilor locale de sector, au identificat gropile iar Administratia Strazilor, in baza Acordurilor Cadru de reparatii strazi, incheiate cu asocierea SC Strabag & Straco SRL, au facut lucrari de plombari si reparatii extinse strazi/trotuare pe cele 165 de strazi aflate in administrare, dupa cum urmeaza:

in sectorul 1 - 56 strazi;

in sectorul 2 - 39 strazi;

in sectorul 3 - 34 strazi;

in sectorul 4 - 6 strazi;

in sectorul 5 - 18 strazi,

in sectorul 6 - 12 strazi.

In prezent sunt in desfasurare lucrari de reparatii extinse pe strazile: Teius, Vatra Luminoasa, Bucuresti Noi, zona Unirii, iar in perioada imediat urmatoare se vor executa lucrari extinse de reparatii pe strazile Popa Nan, Sos. Chitila, sos. Nordului si se vor amenaja 64 de locuri de parcare in spic, de utilitate publica, pe Calea 13 Septembrie.

Astfel, intre str. Mihai Cioranu si sos. Panduri se vor construi 32 de locuri de parcare, iar intre str. Ion Popescu Gopo si bd. Tudor Vladimirescu alte 32.

Iata lista cu strazile pe care s-a actionat in fiecare sector, in lunile iunie/iulie/ si pana in prezent :

Sector 1 : 56 strazi

Str. Episcopiei, Str. Berzei/Str. Stirbei Vodă, B-dul Iancu de Hunedoara, Str. Dr. Iacob Felix, B-dul Mircea Eliade, B-dul Lascăr Catargiu, Piaţa Arcul de Triumf, B-dul Iancu de Hunedoara/Str. Roma, B-dul Gheorghe Magheru, Str. Dr. Iacob Felix x Str. Polizu, Calea Plevnei, Calea Plevneix str.Mircea Vulcănescu,Calea Plevnei x str. Constantin Noica, Bd. Dinicu Golescu,Calea Victoriei, Calea Victoriei x str. Frumoasă, Calea Victoriei x str. Gina Patrichi, Calea Victoriei x str. Mihail Moxa, Calea Victoriei, Calea Victoriei x bd. Dacia, Str. ​Cpt.Av. Alexandru Șerbănescu x str. Nicolae Caranfil, Calea Dorobanţilor x șos. Ștefan cel Mare, Str.George Enescu x Bd. Gheorghe Magheru, Calea Griviţei x bd. Ion Mihalache, Calea Griviţei x str. Carpaţi, Calea Griviţei, Șos. Chitilei, Bd. Mareșal Prezan x piaţa Arcul de Triumf, Șos. Kiseleff sens Piaţa Presei Libere, Șos. Kiseleff, Șos. Kiseleff x piaţa Presei Libere, Pod Aviaţiei, B-dul. Bucureștii Noi, Str. Gh. Ionescu Șisești, Șos. Străulești, Bd. Nicolae Titulescu , Calea Giulești x str. Ţibleș, Calea Giulești, Aleea Privighetorilor 280, Str Jandarmeriei- Statia STB INMH, Sos Kiseleff- Statia STB Muzeul Satului, Piata Romana- sens giratoriu, Bdul Lascar Catargiu- sectia 1 Politie, Piata Victoriei- statia STB Piata Victoriei, Buc Noi X Pod Constanta.

Sector 2 : 39 strazi

Str. Barbu Văcărescu, Piaţa Pache Protopopescu, B-dul Lacul Tei, Str. Olari, Str. Vatra Luminoasă, Str. Mihai Eminescu X Str. Polonă, Șos. Colentina, Bd. Gării Obor, Str. Basarabiei x Șos. Vergului, Șos. Fundeni, Șos. Mihai Bravu/Str. Chiristigiilor, Șos. Pantelimon/ Șos. Vergului, Bulevardul Lacul Tei, Str. Ziduri Moși, Str. Viitorului, Șos. Ștefan cel Mare x Str. Viitorului, Str. Lizeanu, B-dul. Dimitrie Pompeiu, Bd. Dimitrie Pompeiu 6, Sos. Petricani, Str.Traian X Pache Protopopescu Sos.Pantelimon-Granitul(bretea), Bdul Pache Protopopescu, Str. Magura Vulturului(Sos. Iancului-, Str. Vatra Luminoasa), Sos. Pantelimon X Str. Fantanica, (Biseica Capra), Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Bdul Dacia (Piata Gemeni – statie, STB 133), Bdul Ferdinand I, Bdul Dacia, Dimitrie Pompeiu Dimitrie Pompeiu X Petricani, langa trecere Pietoni, Bd. Pierre de Coubertain (statie STB) Str. Barbu Vacarescu 241A si Pod peste Colentina, Str. Av. Serbanescu X Str. Barbu, Vacarescu X Sos. Pipera, Str.Gherghitei, Str.Ramuri Tei, Pierre de Coubertain(--Mall), Strada Olari X Piata Pache Protopopescu, Bdul Lacul Tei X Str. Doamna Ghica, (LUKOIL), Str.Traian X Pache Protopopescu.

Sector 3 : 34 strazi

Str. Romulus, Splaiul Independenţei, B-dul I.C.Bratianu/ B-dul Corneliu, Coposu, Splaiul Independenţei, Bd. I.C.Brătianu X Bd. Corneliu Coposu, Str. Matei Basarab, Calea Călărașilor, Bd. Th.Pallady 46 (acces parcare), Bdul Unirii 19 (banda III), Str. Nerva Traian X Ion Minulescu, Calea Calarasilor, Drum intre Tarlale-Fab.Oxigen, Bd. 1 Decembrie 1918, Calea Dudesti nr. 107 – 113, Str. Liviu Rebreanu nr. 32, Strada Doamnei (in fata BNR), Bdul Mircea Voda X Bdul Unirii, Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 44, Strada Liviu Rebreanu nr. 60 – 70, Str. Liviu Rebreanu (intrarea AUCHAN), Mihai Bravu 75-83, spre Ferdinand, Romulus 69, Str Doamnei 29, colt cu Balcescu, Str. Codrii Neamtului si Onisifor Hhibu, 1 Decembrie, Str. Traian X Bdul Unirii, Str. Nerva Traian X Str. Ion Minulescu, Ramnicul Sarat, Sos.Industriilor, Str. Bratarii, Calea Dudesti X Cultul Patriei, Calea Calarasi, Blanari, Vulturilor X Parfumului, Strada Cercelus, Sector 4, Aleea Dealul Mitropoliei, Splaiul Unirii X Str. Avalanșei, Str. Constantin Istrati, 11 Iunie, Aleea Dealul Mitropoliei, Strada Principatele Unite X Strada, Enachita Vacarescu.

Sector 4 : 6 strazi

Aleea Dealul Mitropoliei, Splaiul Unirii X Str. Avalanșei, Str. Constantin Istrati, 11 Iunie, Aleea Dealul Mitropoliei, Strada Principatele Unite X Strada Enachita Vacarescu.

Sector 5 : 18 strazi

Str. Petre Ispirescu, Șos. Sălaj/Str. Pecineaga, B-dul Libertăţii/B-dul Naţiunile Unite, Calea Rahovei X Strada Teliţa, Str. Petre Ispirescu, Calea Ferentari, Str. Petre Ispirescu, Str. Piatra Neamt 27, Aleea Tulcea, Sos. SALAJ 360 Cartier Confort Urban), Strada Buzoieni, Drumul Cooperativei (intre Str.Nandru - Str. Lavei), Prelungirea Ghencea nr. 48 Sos. Alexandriei nr. 83, Strada Aron Pumnul, Strada Cooperativei nr. 128, Strada Progresul nr. 53, Strada Petre Ispirescu nr. 115,

Sector 6 : 12 strazi

Str. Drumul Sării, Bd. Timișoara, Bd. Timișoara, Str. Sibiu x Aleea Sibiului, Bd. Ghencea x Str. Drumul Sării, Bd. Ghencea , Bd. Timișoara, Prelungirea Ghencea (sens centru), Splaiul Independentei- Statia STB Ciurel, Sos Grozavesti- sens Pod Basarab, Splaiul independentei X Ctin Noica

Lucrarile continua si in acest moment!”, scrie Gabriela Firea.