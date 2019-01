Gabriela Firea și Robert Negoiță DEZVĂLUIE ce au negociat cu Teodorovici: întâlnire cu scântei la Guvern

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susțin că au discutat cu ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și așteaptă de la acesta un tratament corect și respectarea promisiunilor.

”Noi le-am spus că minim pe UE la administrația locală este de 30% (...) A fost o discuție, ei au încercat să ne propună o cotă defalcată din impozitul pe venit, dar impozitul pe venit este un procent infim de doar 10%. Noi vrem să fim tratați corect. Avem speranța și avem credința că am fost ascultați.

Ne-au promis că până mâine la ora 12.00 avem rezultatul. Mâine la ora 12.00 suntem strânși la Asociația Municipiilor și așteptăm cu mare interes soluțiile.”, a spus Robert Negoiță.

Primarul Capitalei a explicat că primăriile au avut fondurile amputate anul trecut și este momentul ca Guvernul să-și repare greșelile.

”Anul trecut toate localitățile au pierdut banii. Anul trecut ni s-a promis că se vor recupera banii pierduți experimental prin bugetul de anul acesta.

Am aplaudat cu toții faptul că domnul Teodorovici și-a început discursul spunând că 2019 este un an al investițiilor. Și pentru primării trebuie să fie un an al investițiilor, pentru că în 2018 multe investiții au fost amputate din cauza lipsei fondurilor.

Prin urmare noi am vrut să mergem cu această discuție pe un principiu european: să nu discutăm doar despre cota din impozitul pe venit, ci de veniturile globale care revin primăriilor.

Nu vrem ca primarii și președinții de CJ să se bată pe acest procent de 10%. Noi vrem să fim tratați așa cum sunt tratate și alte localități din Europa. Avem atribuții foarte multe, dar le-am spus că în momentul în care se taie bani nu le putem respecta. Un coleg a zis foarte bine: dacă se taie din bani, atunci și Guvernul să preia din atribuții.”, a spus Gabriela Firea.