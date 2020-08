Gabriela Firea, ieșire furtunoasă după acuzațiile lui Ludovic Orban: 'Da, da, cineva din primul inel de prieteni ai premierului! Hoții strigă hoții'

Primarul Gabriela Firea reacționează dur după ce Ludovic Orban a declarat că licitaţia de la Ministerul Sănătăţii care viza achiziţionarea de măşti pentru persoanele defavorizate a fost contestată şi apoi atacată la Curtea de Apel de către o firmă "abonată a Primăriei Capitalei".

„Rusinos! Nu sunt capabili sa asigure mastile de protectie promise populatiei si gasesc tapi ispasitori! Premierul insista sa acopere incompetenta guvernului in mai multe privinte dar si in cea a achizitiei mastilor de protectie promise populatiei, aruncand pisica in curtea altora! Este a doua oara cand afirma la televizor ca firma care a contestat licitatia pentru masti este “abonata la contracte cu Primaria Capitalei”.

Prima oara am tacut, crezand ca e dezinformat! Dar vad ca persista in eroare!

Da, este abonata aceasta firma la Primaria Capitalei, dar nu la contracte, ci la contestatii!

Si noua ne-au blocat nenumarate licitatii pentru achizitia unor produse si/sau servicii extrem de importante pentru bucuresteni.

Am spus de nenumarate ori public despre pericolul contestatarilor de profesie, care vor doar sa obtina un profit din actiunea de contestare! Nu ii intereseaza licitatia in sine! Ei nu produc nimic!

Ei sunt baieti si fete destepte si dau “consultanta”.

Dar nu a interestat pe nimeni! Acum i se intampla guvernului!

Daca vrea, premierul poate pune capat actiunii acestor firme infiintate doar pentru a castiga bani din sicane! Daca vrea! Are si informatiile si uneltele necesare!

Dar este clar ca nu se vrea!

Mai bine arunca vina catre altcineva!

Daca premierul insista cu aceste insinuari murdare la adresa mea, si a colegilor mei de la Primarie, o sa-l ajut public sa rezolve problema spinoasa, indicandu-i public persoana din anturajul sau care ar putea contacta direct si amical actionarii acestei firme, transmitandu-le ca nu este corect si moral ce fac!

Da, da, cineva din primul inel de prieteni ai premierului!

Hotii striga hotii!”, scrie Firea pe Facebook.