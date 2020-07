Gabriela Firea îl taxează pe Nicușor Dan: Podul Ciurel va fi inaugurat la finalul verii

Primarul Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a transmis vineri că Podul Ciurel din București va fi inaugurat la sfârșitul verii. Podul trece peste râul Dâmbovița și Șoseaua Virtuții. Edilul a adăugat că Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la primăria generală, blocase în instanță proiectul.

„Ultimele finisaje ale Podului Ciurel. Se vopseste pilonul central. Am trecut cu brio si peste testele de rezistenta statice si dinamice. Muncim toata vara si la finalul acesteia inauguram mult-asteptatul Pod Ciurel. Inceput acum 10 ani. Abandonat in faza incipienta. Preluat aproape de la zero de noi si dus la bun sfarsit.

Va vine sa credeti ca unul dintre cei care clameaza ca vrea sa “salveze” Bucurestiul a blocat in instanta acest grandios proiect de infrastructura rutiera, atat de necesar pentru fluidizarea traficului? Pe motive inchipuite, cum s-a dovedit in instanta, inclusiv ca un prieten avea casa fara autorizatie fix pe culoarul de expropriere! Si se mai vrea, in continuare, lup paznic la oi!!”, a scris Firea pe Facebook.

