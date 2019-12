Gabriela Firea: Primim lecţii doar de la primarii Parisului, Londrei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că ea şi edilii de la sectoare administrează un oraş de 4 milioane de oameni şi acceptă să primească "exemple şi lecţii" de la primarii marilor capitale europene, Paris, Londra, Viena, Praga, şi nu de la nişte edili care conduc localităţi care au doar "100 de străzi".

"Acum suntem în situaţia în care unui primar general şi celor 6 primari de sectoare li se cer lucruri rezolvate, ca şi cum am fi de 30 de ani primari şi nu doar de 3 ani, 3 ani şi câteva luni. Este nedrept, dar ne-am obişnuit cu această realitate şi nu putem să facem altceva decât să explicăm, atât eu, cât şi cei 6 primari PSD de sectoare, ce facem, care este munca noastră, care sunt rezultatele", a afirmat Gabriela Firea la conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti.Ea a prezentat, apoi, ce a însemnat "stânga şi centru-stânga, stânga modernă, europeană în Primăria Capitalei"."Să luăm domeniile strategice: în Sănătate, anual, 100 de milioane de euro investite în spitalele din Capitală. Am construit noi corpuri de spitale, am deschis noi secţii în cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei, am achiziţionat aparatură ultraperformantă, am redeschis cabinetele şcolare medicale, peste 200, am înfiinţat cabinete stomatologice pentru toţi copiii din Bucureşti. (...) Ce a făcut stânga în domeniul mobilităţii, al traficului sufocant, vă spun eu ce am făcut: când am ajuns primar general, eu şi colegii mei, cei 6 primari de sectoare, mai aveam în trafic doar 600 de autobuze, atât (...) Am achiziţionat 400 de autobuze noi Euro 6, ultramoderne, sunt în trafic, le vedeţi, am reparat încă 500 de autobuze (...) Am ajuns în acest moment la 1.800 de autobuze care circulă zilnic în regiunea Bucureşti-Ilfov. PSD, prin noi, consiliul general, primarul general şi cei 6 primari de sectoare, am înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov şi asigurăm aproape 200 de autobuze şi în judeţul Ilfov", a declarat Firea.Liderul interimar al PSD Bucureşti a adăugat că social-democraţii au ca "reper capitale europene" după care se ghidează."De aceea, nici nu doresc să primesc lecţii de la oamenii care au condus oraşe de 20-30 de mii sau 150 de mii de oameni, pentru că noi administrăm un oraş cu 4 milioane de locuitori. Primim exemple, sunt binevenite, şi chiar lecţii, dar de la primarul Parisului, primarul Londrei, primarul din Praga, din Viena, nu de la primarii respectivelor localităţi care au 100 de străzi. Noi avem peste 5.000 de străzi", a declarat Firea.Ea a adăugat că sunt "multe motive" pentru care mandatul său de preşedinte interimar al PSD Bucureşti, împreună cu mandatul colegilor săi de la sectoare, "a însemnat şi înseamnă un succes administrativ".Primarul general, Gabriela Firea, preşedinte interimar al PSD Bucureşti, este singurul candidat la şefia organizaţiei social-democrate de la Capitală. La eveniment participă preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar al partidului, Paul Stănescu, alături de peste 300 de membri şi simpatizanţi ai partidului, dintre care 177 de delegaţi cu drept de vot

