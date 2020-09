Gabriela Firea, provocare pentru candidații la postul de Primar General: 'Eu întreb serios...'

Gabriela Firea lansează o provocare pentru candidații la postul de Primar General al Capitalei, care, spune ea, în lipsa de soluții și competențe „se țin de glume puerile”.

„Eu intreb serios: daca vor ajunge intr-o pozitie de decizie - primar, viceprimar sau consilier general - vor sustine programul initiat de mine, prin care li se deconteaza cuplurilor infertile tratamentul FIV in valoare de 3.000 de euro? Program cu sprijinul caruia s-au nascut, in doi ani, aproape 500 de copii in Bucuresti si sunt in evolutie peste 100 de sarcini?

Intreb, pentru ca unii dintre ei au afirmat ca acest program reprezinta o pomana si ca vor face totul sa-l desfiinteze!

Cred ca bucurestenii trebuie sa afle cum gandesc cu adevarat toti candidatii la alegerile locale si ce planuri concrete au”, scrie Firea pe Facebook.