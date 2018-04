Gabriela Firea s-a întâlnit cu Ionuț Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitală

Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit ieri, la sediul Municipalitatii, cu fostul mare international Ionut Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitala.

Primarul General, Gabriela Firea:

"Forurile sportive din Romania au nevoie de oameni tineri, dedicati, cu experienta, care stiu ce inseamna performanta si disciplina sportiva, iar dumneavoastra sunteti unul dintre sportivii model ai acestei tari si de aceea va sustin in competitia in care v-ati angajat pentru a ocupa postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Inca de la preluarea mandatului de Primar General am sustinut ca, pe langa investitiile in infrastructura, pe lista de prioritati a orasului trebuie sa se regaseasca si sportul. Ne dorim sa demaram in cel mai scurt timp un amplu proces de resuscitare a sportului de masa, pentru ca sportul reprezinta sanatatea unei natiuni. De aceea am infiintat Compania Municipala 'Sportul pentru toti'care va derula campanii in scoli pentru a-i atrage pe copii sa se inscrie la competitiile sportive pe care primaria le organizeaza sau la sectiile din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti”.

Primarul Capitalei a mai adaugat ca noua companie infiintata de Municipalitate va construi baze sportive noi sau le va reabilita pe cele existente, astfel incat bucurestenii sa beneficieze de o insfrastructura sportiva la cela mai inalte standarde.

Referitor pregatirile pentru turneul final UEFA 2020, Primarul General, Gabriela Firea, a explicat: "Respectam cu strictete calendarul pregatirilor pentru meciurile din finala Euro 2020, pe care le va gazdui Bucurestiul, astfel incat aceste competitii de talie internationala sa se desfasoare la cel mai inalt nivel. Avand in vedere experienta pe care ati avut-o in cadrul UEFA, din pozitia de director tehnic pe care ati ocupat-o timp de sapte ani, va invit sa ne oferiti expertiza dumneavoastra in acest proces amplu de organizare si sa faceti parte din grupul de lucru constituit in cadrul Municipalitatii".

La randul sau, Ionut Lupescu i-a multumit Primarului General pentru sustinere si a apreciat ca investitiile Primariei Capitalei in sportul de performanta reprezinta un model de succes pentru celelalte administratii avand in vedere rezultatele obtinute de echipa de handbal feminin a CSM in cupele europene: "Am sustinut, din pozitia pe care am ocupat-o in cadrul UEFA, nominalizarea Bucurestiului ca oras-gazda al turneului final UEFA 2020 si voi continua sa sprijin toate proiectele Municipalitatii care sunt menite sa promoveze sportul si Romania in lume.Va felicit pentru sustinerea financiara pe care o acordati echipelor de profesionisti de la CSM care contribuie cu fiecare meci pe care il castiga la imaginea sportului romaneac in lume. Copiii au nevoie de modele pentru a fi atrasi spre anumite sporturi, asa cum sunt in acest moment Cristina Neagu si Simona Halep”.

Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, fostul international a mai declarat ca unul dintre obiectivele pe care isi doreste sa le atinga, daca va castiga alegerile din cadrul federatiei, este elaborarea unui Plan National Strategic de Dezvoltare a Sportului, dupa modelul marilor capitale europene, dar si sporirea masurilor de securitate pe stadioane, pentru prevenirea oricaror acte de vandalism sau violenta.