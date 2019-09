Gabriela Firea: Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu este singurul spital de copii din București construit de la zero

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță cu bucurie finalizarea proiectului privind construirea și dotarea Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu.

''Acesta nu este un spital privat, așa cum ați fi tentați să credeți, ci este unul construit și dotat de Primăria Capitalei. Da, se poate și la stat, am schimbat modul în care facem multe dintre investițiile publice, pentru că ne adresăm oamenilor și nu urmărim doar rezultate exprimate în cifre, ci și să aducem o stare de bine celor pentru care le realizăm.

Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu este singurul spital de copii din București construit de la zero, un proiect pe care l-am găsit blocat, - un santier inchis -, și pentru care am identificat soluții de a fi reluata si finalizata constructia.

În acești ani, am finalizat proiectul și am depășit procedurile greoaie de achiziții pentru dotarea cu echipamente moderne a bucătăriei și biberoneriei.

Spitalul dispune și de un ambulatoriu modern, pe care l-am inaugurat în 2017, care are deja și un loc de joacă atractiv.

Apreciez și contribuția celor 4 fundații care au făcut ca spitalul să fie unul mai primitor, mai potrivit pentru copii – fiind animat cu personaje de poveste și din desene.

Detalii, aici :

Loc de joacă modern și atractiv la Ambulatoriul integrat al Spitalului clinic de copii Dr. Victor Gomoiu

Proiectul de refacere a fost finalizat, odată cu amenajarea noului loc de joacă, dotarea noii bucătării și a biberoneriei

Citește și: O anchetă nouă a fost deschisă în cazul tinerei din Buzău care a murit după ce iubitul i-a dat foc

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” (str. Prieteniei nr. 2, sector 3, București) dispune de un loc de joacă modern și atractiv, special amenajat pentru micuții pacienți care se prezinta la consultatii. Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat asăzi unitatea medicală, inclusiv bucătăria nouă și biberoneria, dotate recent cu echipamente moderne specifice.

Primarul General, Gabriela Firea: „Acest spațiu a fost gândit pentru a le ușura celor mici perioada de spitalizare. Pacienții copii au nevoie de o mai mare atenție din partea noastră, a tuturor, și trebuie încurajați. Valoarea totală a investiției realizată de Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru locul de joacă se ridică la aproape 35.000 euro, ce face parte dintr-un proiect amplu deblocat în anul 2016. Unul dintre cele mai importante rezultate este faptul că rata de redirecționare spre alte unități medicale a scăzut de la 3.000 la 0 – dacă înainte de aceste lucrări apăreau situații în care pacienții nu puteau fi tratați pe motivul lipsei de echipamente adecvate, în ultimii doi ani nu au mai existat astfel de cazuri, dotările asigurate de Primăria Capitalei, prin ASSMB, fiind de ultimă generație. Spitalul are acum 11 specializări, iar timpul de diagnosticare a scăzut cu până la 50%”.

Locul de joacă este un mini-părculeț, un loc de relaxare pentru cei mici, prevăzut cu: foișor cu acoperiș, foișor fără acoperiș, trei tobogane, două de 2,5 metri lungime și unul de 1,5 metri lungime, un carusel cu băncuțe și platformă, balansoar, figurină pe arc, leagăn cu două scaune și opt bănci.

Amenajat cu pavele de cauciuc, spațiul de joacă a fost gândit în așa fel încât și copiii cu nevoi speciale să fie în siguranță. Mai mult, pentru aceștia există o zonă de joacă dedicată, în care se regăsesc dotări adecvate copiilor cu nevoi speciale: carusel pentru copii, leagăn și ansamblu de joacă.

Pereții interiori au fost decorați cu scene din povești pentru copii, animăluțe sau desene animate, printr-o colaborare cu 4 fundații (Fundația ANOUK, Fundația STVROS NIARCHOS, Fundația ARPE și Fundația Inocenți București). Picturile îi bucură pe cei mici, le fac perioada de spitalizare mai plăcută și atmosfera generală mai primitoare.

Ambulatoriul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” a fost reabilitat și modernizat, cu finanțare europeană, lucrările fiind finalizate în anul 2017. Valoarea finală a proiectului a fost de peste 1,6 milione euro, din care 1,5 milioane euro din fonduri nerambursabile și cofinanțare de la bugetul local de aproximativ 133.000 euro. Unitatea a avut aproximativ 26.000 de pacienți în ultimii doi ani, iar cazurile de redirecționare motivate de lipsa dotărilor specifice au scăzut la 0.

Principalele rezultate estimate ale proiectului de reabilitare a Ambulatoriului integrat vizează creșterea cu 50% a numărului pacienților tratați anual, de la 19.580 la 29.370 pacienți.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare şi consolidare a clădirii ambulatoriului integrat (lucrări de arhitectură, lucrări de rezistență, lucrări de instalații, izolații); lucrări de modernizare ce cuprind recompartimentări conform circuitelor şi fluxurilor medicale aprobate (inclusiv pentru accesul şi deplasarea pe verticala a persoanelor cu dizabilități), finisaje specifice unităţilor sanitare, desfacerea şi executarea instalaţiilor conform structurii noi de funcţionare propuse.

De asemenea, a fost realizată dotarea cu echipamente tehnologice şi medicale specifice, inclusiv mobilier pentru cabinetele medicale nou înfiinţate (dotări clădire, mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sănătate, dotări de specialitate cu echipamente şi aparatură medicală). Printre acestea, și un computer tomograf performant.

În ambulatoriul Gomoiu lucrează 12 medici și 13 asistente. Unitatea, în suprafață de 1.180 mp, dispune de 11 specializări: Dermatologie, Pediatrie Generală, Kinetoterapie, ORL, Oftalmologie, Endocrinologie, Ginecologie pediatrică, Neuropsihiatrie, Neurologie, Ortopedie, Alergologie. În plus, în cadrul acestui spațiu, există și cabinete medicale cu alte specializări: Psihologie, Logopedie, Laborator Explorări Funcționale cu asistent și cabinet Computer Tomograf.

Investițiile face parte din Strategia municipală în domeniul sănătății realizată în actualul mandat – pentru a crește calitatea actului medical, accesul populației la teste și terapii moderne și nivel de educație al acesteia în domeniu.

Primăria Capitalei continuă să realizeze, prin ASSMB, investiții în cele 19 spitale, în domeniul medicinei școlare, prin proiecte de sănătate dedicate bucureștenilor și prin campanii de informare/conștientizare.

Scurt istoric

Până în anul 2011 în clădirea Ambulatoriului funcționa Secția de Recuperare Neuropsihomotorie a Spitalului Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu”. Clădirea realizată în 1965 era într-o stare avansată de degradare.

În anul 2011, Primăria Municipiului București a implementat un proiect cu fonduri din Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea finală a proiectului a fost de peste 1,6 milione euro, din care 1,5 milione euro din fonduri nerambursabile și cofinanțare de la bugetul local de aproximativ 133.000 euro.

O parte dintre lucrările de reabilitare s-au desfășurat până la finalul anului 2015, fiind ulterior sistate întrucât proiectul tehnic avea lipsuri majore, care împiedicau funcționarea: nu conținea branșamentele pentru curent, precum și alte amenajări funcționale esențiale. Sistarea lucrărilor punea în pericol inclusiv finanțarea din fonduri europene.

Lucrările au fost reluate ca urmare a inițiativei Primarului General, Gabriela Firea, în septembrie 2016 și finalizate în martie 2017.'', a scris Gabriela Firea.

< p>