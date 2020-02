Gabriela Ruse a declarat după tragerea la sorți a meciurilor Fed Cup că rusoaicele sunt favorite

Gabriela Ruse a declarat, joi, după tragerea la sorţi a meciurilor din cadrul întâlnirii de Fed Cup România – Rusia, că rusoaicele sunt favorite “pe hârtie”, astfel că ea un simte presiune şi speră ca împreună cu colegele sale să producă o surpriză, potrivit news.ro.

“Mă aşteptam să încep eu prima, aşa se întâmplă de obicei. Eram sigură. Mă bucur foarte mult să fou aici, mă simt foarte bine şi sper să aduc victoria şi punctul României. Ana a jucat împotriva Alexandrovei, mi-a dat câteva sfaturi. Sper să joc cât de bine se poate şi să producem o surpriză acasă. Presiune nu pot să spun că am, pe hârtie Rusia e favorită. Pentru mine personal este mai bine că joc prima pentru că emoţiile imnului mă vor determina mai mult”, a spus Ruse.

Irina Bara a declarat că ea şi Raluca Olaru vor face pereche în premieră, dar s-au pregătit bine: “Nu am mai jucat dublu cu Raluca, dar ne-am antrenat foarte bine săptămâna aceasta şi cred că suntem pe drumul cel bun”.

Ana Bogdan a afirmat că şi-a dorit să fie liderul echipei, dar acest lucru a venit “pe neaşteptate”. “Am emoţii constructive, cumva mi-am dorit ca acest moment să vină şi a venit cumva pe neaşteptate, nu mă aşteptam să fiu şi liderul echipei şi să joc şi pentru prima dată simplu, însă mă bucur foarte mult că fetele au fost în această săptămână foarte unite, am glumit, am râs, ne-am antrenat foarte bine, am stat mult împreună şi cred că de-aici vom pleca cu amintiri frumoase şi cu rezultatul. De-asta suntem aici, ca să luptăm şi să câştigăm”.

“Cred că determinarea noastră şi spiritul de luptă ne reprezintă. De fiecare dată când intrăm pe teren luptăm până la final şi luptăm cu tot sufletul. Mai ales aici, când este vorba de a ne reprezenta ţara, o vom face mult mai mult”, a mai afirmat ea.

Raluca Olaru a declarat că va trăi intens toate meciurile. “Tactica o au deja pregătită, Eu o să fiu alături de ele, o să trăiesc intens toate meciurile şi indiferent de ce se va întâmpla voi fi alături de ele”, a spus Olaru despre colegele sale.

Căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, speră într-o “victorie de răsunet”. “Sper că în 2020 linia a doua să fie mai renumită cu o victorie de răsunet. Este adevărat că plecăm cu a doua şansă, dacă ne uităm la clasamentul jucătoarelor din Rusia, dar avem o echipă tânără, care-şi doreşte foarte mult victoria şi faptul că jucăm acasă, că ne-am pregătit bine, că suntem uniţi, o să ne ajute foarte mult. Sper să rămânem în istorie”, a afirmat el, menţionând că Simona Halep i-a urat succes echipei.

Gabriela Ruse, locul 166 WTA, o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova, numărul 28 mondial, vineri, în primul meci al întâlnirii de Fed Cup dintre România şi Rusia, care se desfăşoară în acest week-end, la Cluj-Napoca. După prima confruntare, programată la ora 16.00, va avea loc vineri meciul Ana Bogdan, locul 90 WTA - Veronika Kudermetova, locul 38 WTA.

Sâmbătă se vor disputa meciurile Ana Bogdan – Ekaterina Alexandrova, Gabriela Ruse – Veronika Kudermetova şi Irina Bara/ Raluca Olaru- Anna Blinkova/ Anna Kalinskaia. Prima confruntare a zilei este programată la ora 14.00.

Întâlnirea România – Rusia contează pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020.