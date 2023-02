Galeria Anca Poteraşu participă la târgul de artă contemporană Zona Maco din Mexic

Galeria Anca Poteraşu participă la târgul de artă contemporană Zona MAco México Arte Contemporáneo, eveniment cultural de anvergură, care îşi va inaugura ediţia din 2023 miercuri, în incinta centrului expoziţional Citibanamex din capitala mexicană, potrivit news.ro.

Galeria, a cărei participare este susţinută de Institutul Cultural Român, este prezentă a doua oară la târgul de artă din Mexic, anul acesta fiind selectată să prezinte, în cadrul secţiunii curatoriale Zona Maco Sur, dialogul a trei artiste din generaţii diferite, care vor expune pentru prima dată împreună. Astfel, standul Galeriei Anca Poteraşu la Zona Maco - 2023 va reuni lucrări de portretizări satirice ale culturii digitale realizate în tapiserii de Megan Dominescu (1997) şi instalaţia Down is the New Up (2013) semnată de duo-ul Anetta Mona Chişa (1975) & LuciaTkáčová (1977).

„Anetta Mona Chişa şi Lucia Tkáčová, împreună cu artistul plastic Ion Grigorescu, au reprezentat România la Bienala de la Veneţia în anul 2011, iar Megan Dominescu este una din cele mai promiţătoare tinere voci din arta contemporană românească. Experienţa lor creativă este concentrată pe un discurs feminist, artistele fiind implicate în problemele actuale ale inegalităţilor sociale, dezastrelor ecologice şi schimbărilor politice rapide”, afirmă Anca Poteraşu.

De asemenea, în cadrul programului de proiecţii al târgului, Irina Botea Bucan va prezenta lucrarea sa video It is now a matter of learning hope, care explorează tema memoriei colective şi a comemorării, regândind modelele progresiste de implicare politică şi artistică. Titlul este inspirat din "Principiul speranţei" de Ernst Bloch, celebrul tratat al filozofului despre gândirea utopică, conform căruia speranţa sau "visarea înainte" contribuie la realizarea unei vieţi mai bune.

Megan Dominescu este o artistă vizuală care trăieşte şi lucrează în Bucureşti, membră a spaţiului artistic multidisciplinar MOXA20. Lumea din ţesăturile create de Megan ilustrează personaje şi scene comice, inspirate din teme sociale şi politice, cultură pop şi, în general, din lumea în care a crescut. Lucrările lui Megan se axează pe observarea şi documentarea absurdului, scot la lumină contrastele culturale şi celebrează bizarul, folosind umorul ca armă. Artista a absolvit în 2018 Universitatea Naţională de Arte (Departamentul de pictură).

Anetta Mona Chişa este o artistă româncă stabilită la Praga, care lucrează cu medii precum sculptură, video, performance şi text, explorând prin creaţia ei transformarea materiei, a mediilor, a tehnologiilor şi a politicilor şi materialităţilor acestora. Opera ei dovedeşte o preocupare constantă de a înţelege în profunzime climatul socio-cultural contemporan. Lucrează adesea în tandem cu alţi artişti şi explorează diverse materiale. Anetta Mona Chişa şi artista slovacă Lucia Tkáčová lucrează în colaborare din 2000, ambele fiind absolvente ale Academiei de Arte Frumoase de la Bratislava (Slovacia). În 2006, Anetta Mona Chişa şi Lucia Tkáčová au fost laureate ale Premiului Oskár Čepan, iar în 2011 au expus la Bienala de la Veneţia, ediţia 54, în cadrul renumitei expoziţii Performing History (cu Ion Grigorescu).

Lucrările Anettei Mona Chişa şi proiectele de colaborare au fost expuse la Galeria Rudolfinum din Praga, GAK Bremen, Cukrarna (Ljubljana), n.b.k. (Berlin), Karlín Studios (Praga), Kunstraum Niederösterreich din Viena, The 8th Floor din New York, Lunds Konsthall, Haifa Museum of Art, Galeria Anca Poterasu (Bucureşti), Muzeul de Artă Contemporană din Wroclaw, Bozar din Bruxelles, KINDL Center for Contemporary Art din Berlin, MoCA (Miami), MuMoK (Viena), The Power Plant (Toronto), Schirn Kunsthalle (Frankfurt), Bienala de la Veneţia, Bienala de la Taipei şi Bienala de la Moscova, printre altele.

În ultimii douăzeci de ani, Irina Botea Bucan a desfăşurat o practică artistică, folosind diverse medii, pentru a explora dinamica discursurilor sociale şi politice şi posibilităţile acestora de transformare. Cele mai recente filme ale Irinei Botea Bucan se concentrează asupra strategiilor de subminare a unor astfel de discursuri dominante şi creează un cadru în care istoriile minore, necunoscute sau uitate ies la suprafaţă şi formează un neaşteptat câmp de forţă al ideilor.



Târgul Zona Maco México Arte Contemporáneo este considerat la ora actuală cel mai important eveniment de artă contemporană din America Latină. A fost fondat în 2002 de antreprenorul şi specialistul în artă Zélika García.

Începând cu 2004, târgul s-a impus ca un eveniment internaţional, prezentând în cinci secţiuni specializate atât lucrări de artă modernă semnate de tineri artişti internaţionali, cât şi lucrări emblematice produse în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Târgul prezintă galerii şi expozanţi din America, Europa şi Asia.