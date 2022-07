Game of Thrones va fi disponibil în 4K pe HBO Go

Game of Thrones va putea fi (re)văzut pe platforma HBO Go în format 4K, din august, când va debuta şi un nou serial din aceeaşi serie, anunță news.ro.

HBO a anunţat noutăţile pentru luna august pe platforma de streaming HBO GO, dintre care se remarcă, în primul rând, House of the Dragon, un nou serial din universul Game of Thrones.

Însă, tot din august, fanii Game of Thrones îl vor putea revedea la o rezoluţie mai bună decât a fost disponibil până acum (1080p), deoarece acesta va primi un upgrade calitativ şi va fi disponibil în 4K.

Game of Thrones va suporta HDR 10, Dolby Vision şi Dolby Atmos în cadrul planului premium. Acesta nu va putea fi văzut în 4K şi în cadrul abonamentului mai ieftin, cu reclame, care este disponibil în anumite ţări.

Până acum, Game of Thrones era disponibil în 4K doar pe Bluray, unde setul complet de discuri costa de la 150 de dolari. Este adevărat că pe Bluray serialul beneficiază de un bitrate mai mare, ceea ce înseamnă o calitate mai bună a imaginii decât va fi cazul pe HBO Max.

Şi House of the Dragon, spinoff-ul Game of Thrones, va fi disponibil din august în 4K cu aceleaşi tehnologii de imagine şi sunet precum „originalul”.