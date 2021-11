Garbine Muguruza este prima jucătoare din Spania care a câștigat Turneul Campioanelor

Garbine Muguruza, locul 5 WTA, a devenit, noaptea trecută, prima spaniolă câştigătoare a Turneului Campioanelor, ea impunându-se în finala ediţiei din acest an în faţa estonei Anett Kontaveit, numărul 8 mondial, scor 6-3, 7-5, conform news.ro

Finala de la Guadalajara a durat o oră şi 38 de minute.

The first Spaniard to win the @WTAFinals ????



???????? @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy ???? pic.twitter.com/0VNofMRosv