Garbine Muguruza, prima reacție după ce a câștigat meciul în fața Simonei Halep

Garbine Muguruza a câștigat semifinala de la Australian Open în fața Simonei Halep și va juca marea finală. Muguruza admite că a avut și noroc, asta pentru că Simona Halep a fost mai mereu în avantaj, dar nu a reușit să se impună în momentele cheie.

”Nu gândești așa, am început acum 2 săptămâni, am luat fiecare meci în parte. Sunt fericită să fiu în finală, mai am un meci.

În acest meci, nu m-am gândit că a fost mereu în fața mea, am luptat, am rămas aproape de ea și am reușit să câștig puncte foarte importante. Știam că va fi extrem de greu și condițiile meteo au fost speciale. A fost un meci bun, mă bucur că am reușit să mă impun.”, a spus Garbine Muguruza.