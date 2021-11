Căpitanul naţionalei de fotbal a Ţării Galilor, Gareth Bale, s-a recuperat după accidentare şi ar putea bifa cea de-a 100 selecţie la prima reprezentativă, după ce a fost convocat de selecţionerul Robert Page pentru meciurile din această lună, din preliminariile CM 2022, cu Belarus (13 noiembrie) şi Belgia (16 noiembrie), scrie Reuters, citat de agerpres.

Bale (Real Madrid), în vârstă de 32 de ani, a suferit o ruptură musculară la piciorul drept la final de august, ratând meciurile care au urmat de atunci.

''Este aproape total recuperat, am discutat şi cu el şi cu medicii săi săptămâna trecută. A început antrenamentele, nu încă la potenţial maxim dar aproape. Mai avem o săptămână, sperăm să-l avem pe teren'', a spus Page.Bale, aflat în ultimul său an de contract cu Real Madrid, şi-a petrecut sezonul trecut la Tottenham Hotspur, sub formă de împrumut. El a suferit o ruptură musculară la piciorul drept în august, în timpul unui antrenament alături de echipa spaniolă.Gareth Bale a adunat 99 de meciuri pentru naţionala galeză şi va putea sărbători cea de-a 100-a sa selecţie.Ţara Galilor ocupă locul al treilea în Grupa E a preliminariilor europene pentru CM 2022 din Qatar, după Belgia şi Cehia.