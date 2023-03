Gary Lineker a câștigat bătălia juridică împotriva fiscului britanic

Fostul mare fotbalist englez Gary Lineker, aflat în centrul unei polemici cu postul britanic de televiziune BBC după o serie de remarci ale acestuia cu conotaţie politică, a câştigat, marţi, o bătălie juridică împotriva fiscului britanic care îi reclama 4,9 milioane de lire sterline (5,5 milioane de euro), informează AFP.

Prezentatorul popularei emisiuni "Match Of The Day" de la BBC, dar şi al etapelor din Liga Campionilor pentru BT Sport, Lineker ar fi trebuit să-şi declare veniturile ca salariat şi nu ca lucrător independent, a apreciat HMRC, departamentul de colectare a impozitelor.

Acesta din urmă estimase la 5,5 milioane de euro nedeclararea veniturilor sale încasate între 2013 şi 2018 de către prezentatorul cel mai bine plătit al televiziunii publice.

HMRC a mers pe o lege votată pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale, trecând prin societăţi paravan pentru a masca o legătură salarială directă.

"În acest caz, serviciile lui Lineker au fost furnizate prin intermediul unor contracte directe cu BBC şi BT Sport", a subliniat judecătorul John Brooks, care astfel i-a dat câştig de cauză fostului atacant al echipei Angliei.

"Nu suntem de acord cu decizia ca aceste reguli să nu se aplice în acest caz şi vom face apel", a spus un purtător al fiscului.

La rândul său, prezentatorul a salutat decizia judiciară: "Sunt bucuros că tribunalul a susţinut teza conform căreia eu nu am omis să plătesc impozite sau asigurări naţionale".

Actualul realizator TV a fost criticat de mai mulţi miniştri pentru comentariile sale legate de noua politică a guvernului pentru azil, pe care a comparat-o cu Germania anilor 1930, ducând la suspendarea sa de către BBC, iar ulterior reintegrarea sa.

Lineker a fost în 2022 cel mai bine plătit realizator din BBC, pentru al cincilea an consecutiv, câştigând între 1.350.000 şi 1.354.999 de lire sterline în 2021/2022 pentru ''Match Of The Day'' şi ''Sports Personality Of The Year''.

El a acoperit la BBC în 2022 şi Cupa Mondială de fotbal din Qatar.