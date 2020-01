Gaz Metan Mediaș încearcă să îi prelungească înțelegerea lui Edi Iordănescu, după ce s-a vehiculat că antrenorul ar fi pe lista Universității Craiova

Gaz Metan Mediaș a anunțat, marți, prin intermediul unui comunicat de presă, că va începe negocierile cu antrenorul Edi Iordănescu, în vederea prelungirii contractului, anunță MEDIAFAX.

Anunțul vine la câteva zile după ce în spațiul public a apărut informația că Iordănescu jr. ar fi pe lista Universității Craiova, după plecarea lui Victor Pițurcă. În comunicatul emis de clubul din Mediaș se precizează faptul că tehnicianul are contract până în luna iunie și se încearcă prelungirea pe încă 3 ani.

„Gaz Metan are un sezon foarte bun în Liga întâi, pe care dorește să îl încununeze cu o participare în premieră în play-off, care ar răsplăti astfel munca echipei.

Artizanii acestor rezultate deosebite sunt jucătorii și staff-ul tehnic condus de Edi Iordănescu, omul care a crezut și a impus acest obiectiv încă de la începutul sezonului.

În opinia noastră performanța vine din continuitate, din seriozitate, din pasiune și din munca bine făcută. Tehnicianul Edi Iordănescu are contract cu Gaz Metan până în data de 30 iunie 2020. Pentru că ne dorim continuitate, rezultate din ce în ce mai bune, ne dorim să scriem o nouă pagină în istoria clubului, într-un an aniversar, am început negocierile cu acesta în vederea prelungirii contractului pentru încă trei ani. ” , se arată în comunicatul de presă publicat de Gaz Metan Mediaş pe site-ul clubului.

Potrivit digisport.ro, discuțiile dintre Craiova și Iordănescu s-au oprit în momentul în care s-a adus în discuție clauza de reziliere care trebuie plătită pentru ruperea contractului cu Gaz Metan Mediaș. Nici clubul oltean și nici Edi Iordănescu nu și-au luat angajamentul achitării sumei de 200.000 de euro.