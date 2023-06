Gazele din Marea Neagră aduc miliarde la buget: România va deveni primul producător de gaz din Europa

Impactul economic al Neptun Deep pentru România este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist şi co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate.

"Noi am făcut un studiu foarte recent, de o săptămână, în care evaluăm impactul acestui Neptun Deep, din punct de vedere economic pentru România, ce înseamnă el ca impact economic, ca impact în venituri bugetare, ca impact asupra forţei de muncă, pentru că şi acolo are un impact şi, bineînţeles, asupra deficitului de cont curent. Rezultatele sunt într-adevăr foarte bune. Este o investiţie de care România are nevoie. Impactul economic al Neptun Deep este undeva în jur de 42,4 miliarde de euro, vorbesc de toată perioada în care are loc această explorare, respectiv 2027 - 2036 - şi poate mai adunăm un an sau doi pentru tot ceea ce înseamnă aşa numitul decommissioning (dezafectare, n.r.). Este un impact în economie foarte mare. La nivel de venituri bugetare este undeva aproape de jumătate din impactul economic. Deci vorbim de 22 de miliarde de euro, impact la venitul bugetar. Aici intră şi participaţia statului. Practic, intră redevenţele, intră toate aceste contribuţii de asigurări sociale care vor veni la buget datorită faptului că sunt foarte multe job-uri, locuri de muncă care sunt menţinute sau care sunt create. Apoi, impozitul pe profit, pe venit", a declarat Laurian Lungu, la dezbaterea profesională CLCC - Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării, cu tema "Securitatea energetică a României".

România va deveni primul producător de gaz din Europa

El a subliniat că statul român este acţionar, având 70% din Romgaz şi 20% din OMV Petrom şi, în felul acesta, vorbim de o participaţie foarte mare din întregul proiect Neptun Deep, aproape jumătate.

Totodată, economistul a mai spus că producţia va începe în 2027, iar timp de 10 ani se vor extrage în jur de 8 miliarde de mc pe an. Laurian Lungu a afirmat că România consumă în prezent 8 miliarde de mc pe an.

"România îşi va dubla efectiv capacitatea de producţie. Va deveni probabil, cel puţin până în 2030, primul producător de gaz din Europa, pentru că la ora actuală era Olanda. Ştim cu toţii că acest zăcământ, Groningen, se va închide din 2024. Astfel, atunci când România va începe să extragă din Neptun Deep, Groningen se va închide şi evident că ponderea producţiei de gaze a României în total producţie gaze la nivel UE va fi foarte, foarte mare. La ora actuală Uniunea are undeva o rată de dependenţă a importurilor de gaze de 97%", a explicat Laurian Lungu.

Pe parte de deficit de cont curent, din calculele efectuate reiese că vom "salva" circa 0,5% din PIB pe an, a precizat acesta.