Gebrüder Weiss deschide un terminal nou dedicat serviciului de livrare la domiciliu pentru bunuri de tip cargo

Succesul inregistrat de companie pe segmentul livrarilor la domiciliu pentru bunuri de tip cargo a determinat compania sa investeasca intr-un nou terminal dedicat acestui serviciu. Gebrüder Weiss Romania a lansat serviciul de livrari la domiciliu pentru bunuri de tip cargo – Home Delivery - la finalul anului 2018, iar in 2019 a efectuat 50.000 de transporturi.

Cererea in crestere pentru acest serviciu si nevoia de a separa fluxurile transportului rutier clasic de cele ale transportului in regim Home Delivery (ce necesita abordari diferite) sunt argumentele ce au stat la baza deciziei echipei de management de a investi in deschiderea unui nou terminal cross-docking.