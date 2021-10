Gefco, expert global în lanţul de aprovizionare multimodal, a devenit partenerul logistic al Citroen, în Italia

Gefco, expert global în lanţul de aprovizionare multimodal şi furnizor principal de logistică auto în Europa, a devenit partenerul logistic al Citroen, în Italia, pentru AMI, un vehicul inovator, 100% electric.

Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, prin acest parteneriat, Gefco va gestiona atât transportul, operaţiunile de post-producţie, depozitarea, dar şi livrarea door-to-door şi predarea către clienţi.

Gefco Italia va distribui vehiculul Citroen AMI din complexul său din Guasticce (Livorno), unde toate operaţiunile de post-producţie necesare pentru a scoate vehiculele pe şosea sunt efectuate de un personal specializat. În plus, compania va oferi numeroase facilităţi de depozitare pentru vehiculele Citroen AMI care aşteaptă livrarea în Italia.Etapa de post-producţie include spălarea maşinilor, verificarea fluidelor, configurarea, instalarea accesoriilor şi reglarea fină a configuraţiilor pachetului My AMI Pop şi My Ami Vibe.Prin acest parteneriat, Gefco va asigura şi livrarea la domiciliu. Toţi şoferii de livrare au fost instruiţi să distribuie şi să ofere explicaţii despre vehicul pentru a le permite clienţilor să poată folosi fiecare opţiune în cel mai scurt timp. Lansat în completarea serviciilor de vânzare digitale ale Citroen, acest parteneriat asigură o experienţă fără precedent pentru clienţi, se menţionează în comunicat."Suntem mândri să colaborăm cu Citroen AMI-100% electric, care a fost conceput pentru a revoluţiona ideea de mobilitate urbană. Gefco gestionează transportul, configurarea, personalizarea şi livrarea direct la domiciliul clienţilor, respectând cele mai noi cerinţe de protecţie. Este o plăcere să faci parte din această aventură şi lucrăm alături de CitroĂŤn Italia pentru a oferi clienţilor o călătorie cu adevărat excepţională", a declarat Fabrice Barthe, managing director al Gefco Italia.Gefco este un expert global în lanţul de aprovizionare multimodal şi un furnizor de frunte de logistică auto în Europa. Cu peste 70 de ani de cunoştinţe în gestionarea lanţurilor de aprovizionare complexe, Gefco inventează soluţii inteligente, agile şi durabile pentru a îndeplini nevoile partenerilor săi într-o gamă largă de industrii. Reţeaua globală a Gefco se întinde pe cinci continente, cu 11.500 de angajaţi în 47 de ţări. În 2020, Grupul a generat venituri de 3,8 miliarde euro.