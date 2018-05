Gelu Diaconu, fost şef ANAF, cere intervenţia Inspecţiei Judiciare după achitarea lui Ponta: 'Mai rămâne vreo urmă de umanitate în tine, magistrat acuzator?'

Gelu Diaconu, preşedintele ANAF din perioada Guvernelor Ponta, reacţionează la decizia ÎCCJ de a-l achita pe fostul premier în dosarul Rovinari-Turceni, în care procurorii DNA au cerut şase ani de închisoare. Diaconu este de părere că Inspecţia Judiciară trebuie să se seizeze în astfel de cazuri. "A venit momentul ca falanga procurorilor fanatici si a jurnalistilor talibani sa inceapa sa-si reconsidere rolul avut in societate in ultimii ani!", afirmă fostul şef ANAF.

"Dupa cum stiti astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, complet de trei judecatori, a mai cazut un dosar fabricat, cel in care a fost achitat, printre altii, fostul premier Ponta.

Poate dvs., lasand patimile politice la o parte, intelegeti mai bine decat mine cum naiba poate cere un procuror instantelor pedepse salbatice cu executare (intre 6 si 12 ani!) pentru fapte care, in final, se dovedesc a fi inexistente sau neprobate?

Mai ramane vreo urma de umanitate in tine, magistrat acuzator, atunci cand distrugi oameni, familii, destine, cariere, munca de o viata, institutii, relativizand pana la ducerea in derizoriu notiunea de justitie?

Chiar atat de lipsit de constiinta sa fii incat sa fabrici dosare fara a avea cunostinte elementare intr-un domeniu specific, din invidie fata de succesul public sau profesional al unora, din dorinta de razbunare, din orgoliu maladiv sau la comanda unora de la intern sau extern?

Cunosc cateva persoane “beneficiari” de astfel de dosare, achitati de instantele de judecata dupa luni/ani de zile de arest si cu viata distrusa.

Acum doi ani si trei luni m-am trezit in aceeasi situatie: un procuror si un asa zis specialist DNA, ambii habarnisti sau ticalosi, m-au bagat intr-o cauza penala (mirobolantul dosar “Partida Romilor”) cu care nu am avut nici in clin, nici in maneca!

Ce fac astazi toti acesti acuzatori salbatici?

Va spun tot eu: isi beau cafeaua linistiti pe salarii babane! Nu ii deranjeaza nimeni.

Ce daca statul roman, din bani publici, cheltuie zeci de milioane de euro pe ascultari si filaje inutile sau pe despagubiri ulterioare?

Asupra acestor cazuri oare de ce nu se autosesizeaza Inspectia Judiciara?

Si un lucru ceva mai concret, daca tot am pomenit de Inspectia Judiciara: poate este curioasa sa verifice daca se fac/s-au facut presiuni de catre unii procurori asupra unor functionari pentru constituirea ca parte civila a institutiilor administratiei de stat in faza de cercetare penala in anumite dosare. Sau unii procurori, de regula sefi, au functionari “dedicati” pentru aceasta treaba in interiorul acestor institutii? Ar putea incepe cu situatia din ANAF.

In incheiere imi ridic palaria in fata judecatorilor care isi respecta profesia si nu se lasa intimidati de presiunea fanaticilor din procuratura si mass-media!", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecat pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă. Decizia instanţei nu este definitivă.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu este definitivă, putând fi atacată de procurori.

La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta şi pentru Dan Şova. Ancheta în acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecată în timpul mandatului.

Procurorul DNA a solicitat condamnarea lu Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani şi şi o pedeapsă complementară în cazul acestuia.

