Gelu Diaconu, REACȚIE după ce dosarul lui a fost clasat de DNA: Sunt o victima a abuzurilor unor persoane din DNA, dar nu sunt victima lor

Gelu Diaconu, fost șef al ANAF, susține, după ce procurorii au clasat dosarul în care era vizat, că este o victima a unor persoane din DNA, menționând că procurorul de caz a înțeles mecanismul legal al administrării fiscale.

"Dragi prieteni, va anunt ca, incepand cu 06.08.2018, nu mai sunt un proscris al societatii, un cetatean de rang doi, adica un penal!

Acum cca 1 an, judecatorul de camera preliminara a trimis inapoi DNA dosarul meu, cerandu-le sa refaca probatoriul, pentru ca nu au reusit sa-si sutina acuzatia cu probe.

Acum 3 zile, procurorul DNA responsabil de refacerea probatoriului a dat solutia clasarii, constatand public ca nu “am incalcat nici o dispozitie legala” si ca ne-am “indeplinit corespunzator atributiunile de serviciu”, clasand dosarul nostru (in dosar s-a aflat si vicepresedintele ANAF, Gogancea), disjuns din “Partida romilor”.

Timp de doi ani si jumatate, a trebuit sa ma justific fata de familie, prieteni, colegi si opinia publica in fata unei acuzatii nedrepte. Sa imi pierd locul de munca, sa am cariera distrusa, sa suport jigniri si umilinte, sa-mi traiesc viata cu eticheta de penal. Fiind nevinovat!

Sunt convins ca, in contextul actual, sunt foarte multe persoane care nu pot "digera" aceasta postare, desi sunt un critic acerb al caracatitei PSD. Insa, lor, vreau sa le spun un singur lucru:

"Arhanghelii dreptatii, puritanii talibani, care au sustinut neconditionat activitatea DNA, bagand sub pres abuzurile si destinele distruse, ar trebuie sa inteleaga ca niciodata, dar absolut niciodata, nu poti lupta impotriva raului cu alt rau, fie el si mai mic, atat timp cat in joc este viata, cariera si sanatatea unui om! Sa va fie rusine!"

Le mai aduc aminte cum parte dintre ei, o cohorta de ipocriti din mass-media, strigau catre premierul Ciolos: "cand va fi schimbat “penalul?!" Si am fost “schimbat” imediat. Va asigur ca multi evazionisti sadea si-au ras in barba satisfacuti. Dar, acesta este alt subiect.

In tot acest timp, procurorul Tulus, marele specialist fiscal Balaur si sefii lor(!!!), si-au savurat salariile babane din bani publici, asteptandu-si, de tineri, pensiile speciale sau alte posturi bine remunerate.

Eu, in acest timp, eram refuzat oficial, cu inscrisuri, sa-mi exercit profesia...fiind “implicat intr-un mare caz de coruptie”. Nimic altceva nu conta...

Cu toate acestea, m-am aparat consecvent, fara a ataca institutia DNA. Doar pe 2-3 habarnisti si ticalosi de acolo! Impotriva carora voi folosi toate parghiile legale.

Lupta mea abia de acum incepe. Va voi tine la curent!

P.S.1 Multumesc celor deloc putini care au fost in aceasta perioada alaturi de mine. Si, nu in ultimul rand....Chapeau bas!...pentru cum a inteles mecanismul legal al administrarii fiscale procurorul care a dat solutia clasarii. Ce diferenta uriasa de profesionalism fata de bazaconiile lui Tulus, vehiculat de uniii inconstienti in fruntea DNA.

P.S.2 Mizerabilii din presa care lupta impotriva justitiei, pentru a-i ajuta pe adevaratii infractori, sa nu indrazneasca sa ma mai caute si nici sa profite de acest caz pentru a-si justifica atacul impotriva statului de drept. Sunt o victima a abuzurilor unor persoane din DNA, dar nu sunt victima lor!", a scris Gelu Diaconu pe Facebook.