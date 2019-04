Gelu Voican Voiculescu, despre trimiterea lui în judecată în dosarul Revoluţiei: 'Este o răzbunare a lui Băsescu și preluată acum de succesorul lui'

Gelu Voican Voiculescu, trimis în judecată în dosarul Revoluției, crede că acest dosar este o comandă politică, bazat pe vorbe, nu pe fapte, pe care președintele Iohannis l-a preluat de la predecesorul său Traian Băsescu, dintr-un calcul electoral, potrivit mediafax.

Fost membru al CFSN și vicepremier în primul guvern Roman, Gelu Voican Voiculescu, a afirmat la emisiunea Marius Tucă Show că dosarul Revoluției este o răzbunare a fostului președinte Traian Băsescu și că totul se bazează pe vorbe.

“Este o răzbunare a lui Băsescu și preluată acum de succesorul lui. Așa e firea lui Băsescu și undeva s-a exprimat că nu ar vrea să-l vadă pe Iliescu la închisoare, dar măcar să dea cu subsemnatul, citez textual”, a afirmat Gelu Voican Voiculescu.

El a explicat că acest dosar a fost preluat acum de președintele Klaus Iohannis dintr-un calcul electoral care se vrea și o replică peste timp dată lui Ion Iliescu.

“Eu vi-l citez textual (n.r. pe Klaus Iohannis). Sunt oameni liberi cu mâinile pătate de sânge care se plimbă printre noi. Astăzi e vremea procurorilor, nu a istoricilor. Asta e o replică peste timp dată lui Ion Iliescu care cândva a spus că istoricii trebuie să lămurească toate aspectele legate de Revoluție. Ca și în cazul morții lui Kennedy, după atâta timp nu s-au lămurit toate situațiile. Și-atunci, el, peste un interval de timp destul de mare, i-a dat replica: e vremea procurorilor. Cred că e și un calcul electoral. Adică vrea să pozeze în omul care după 30 de ani face în sfârșit lumină și dreptate, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut de-atunci încoace”, a spus Voican Voiculescu.

Fostul vicepremier a mai spus că dosarul Revoluției nu se bazează pe nicio probă și că se apără singur în acest proces.

“Pe nicio probă, pe vorbe și Parchetul Militar acuma a trecut într-o fază în care face analize semantice, face hermeneutică, adică interpretează. Parchetul Militar se erijează în expert lingvistic și analizează fiecare exprimare din diverse interviuri, emisiuni, declarații pe care le-am făcut în acești 30 de ani și mă refer strict la mine, dar e valabil și pentru ceilalți și încearcă să demonstreze (...) că am omorât indirect 862 de oameni. (...) Când este vorba despre o comandă politică, nu mai ai ce comenta. Ca după 30 de ani să spui că ai reconstituit, că am indus, că am făcut tot felul de diversiuni, care au determinat moartea a 862 de oameni nu înseamnă decât vorbe. Asemenea lucruri trebuie probate. Justiția se face cu probe. Nu am avocat, că nu are sens. Mă apăr singur și o revoluție în general nu poate fi dată în judecată”, a mai spus Gelu Voican Voiculescu.

Procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii, a anunţat procurorul general Augustin Lazăr, în urmă cu o săptămână.

Conform rechizitoriului, grupul de decizie politico-militară al C.F.S.N. format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, general locotenent Victor Atanasie Stănculescu, general maior(r) Nicolae Militaru (reactivat ulterior, înaintat în grad militar și numit ministru al apărării) și Gelu Voican Voiculescu a luat deciziile importante cu caracter politic şi militar, urmărind accederea la puterea politică a unui grup preconstituit și legitimarea politică în fața poporului român.

De asemenea, Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu sunt acuzați că ar fi dezinformat în mod direct prin apariţiile televizate şi emiterea de comunicate de presă.