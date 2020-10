Generalul Al-Burhan respinge vreun șantaj american în ce privește normalizarea relațiilor dintre Sudan și Israel

Sudanul nu a cedat unui "şantaj" din partea Washingtonului acceptând normalizarea relaţiilor sale cu Israelul, a afirmat luni preşedintele Consiliului suveran de tranziţie sudanez, generalul Abdel Fattah al-Burhan, notează AFP preluat de agerpres.

Anunţul făcut vineri de preşedintele american, Donald Trump, despre normalizarea relaţiilor dintre Sudan şi Israel a survenit după cel al apropiatei retrageri a Sudanului de pe lista "neagră" a statelor care susţin terorismul, pe care Khartoumul figura din 1993.Sudanul reclama de multă vreme scoaterea sa de pe această listă, sinonimă cu sancţiuni şi blocarea investiţiilor în economia sa în mare dificultate. Cererea a devenit tot mai insistentă după răsturnarea de la putere a fostului preşedinte Omar al-Bashir, în aprilie 2019, sub presiunea străzii."Nu am fost fost supuşi unui şantaj pentru normalizare", a declarat generalul al-Burhan într-un interviu acordat televiziunii naţionale sudaneze.Cu toate acestea, el a recunoscut că apropierea a făcut parte dintre "catalizatorii" deciziei americane.Duminică, guvernul sudanez a făcut cunoscut că secretarul de stat american, Mike Pompeo, a insistat, în cursul unei vizite efectuate în august la Khartoum, asupra normalizării relaţiilor cu Israelul în vederea retragerii de pe lista "neagră".Normalizarea, pe care generalul al-Burhan a preferat să o numească "reconciliere", este "în interesul Sudanului", a subliniat el."Suntem izolaţi şi am suportat sancţiuni. Retragerea ţării noastre de pe listă ne va permite să revenim în comunitatea internaţională. Vom beneficia economic", a adăugat liderul sudanez, amintind în special cooperarea cu Statele Unite şi Israelul în domeniul tehnologic.În plus, acest progres diplomatic va permite "degajarea de ajutoare" pentru a pune în aplicare acordul de pace inter-sudanez semnat la 3 octombrie între guvern şi grupuri rebele, a adăugat el.Cu toate acestea, majoritatea sudanezilor le-au reproşat autorităţilor că au trădat "cauza panarabă" şi palestinienii.La sfârşitul săptămânii trecute, Khartoumul a făcut cunoscut că, "în săptămânile următoare" vor fi semnate cu Israelul "acorduri de cooperare în domeniile agricol, comercial, economic, al aviaţiei şi migraţiei".Ulterior, premierul israel ian, Benjamin Netanyahu, a anunţat trimiterea de grâu în valoare de cinci milioane de dolari Sudanului, ca semn al dorinţei de "a asista ţara în procesul său de tranziţie".