Geniștii ucraineni au fost luați prin surprindere: specialiștii militari ruși au dezvoltat o mină antitanc care funcționează ca sistemele avansate americane

O înregistrare video distribuită de soldații ucraineni pe rețelele de socializare arată că aceștia au descoperit în regiunea Herson una dintre cele mai moderne mine antitanc din dotarea forțelor armate ruse, aceasta fiind proiectată să funcționeze ca un sistem antitanc Javelin.

Geniștii ucraineni au descoperit o mină de tip PTKM-1R, despre care Rosoboronexport, agenția statului rus responsabilă de exporturile de armament, afirmă că „țintește exact cea mai puțin protejată parte a unui tanc sau obuzier autopropulsat - acoperișul său”.

Potrivit aceleiași surse, mina PTKM-1R este capabilă să selecteze ce vehicul să lovească, alegând doar acele echipamente care corespund unor anumiți parametri ce țin de zgomotul produs și vibrația solului.

PTKM-1R este practic un sistem de arme, fiind alcătuită dintr-un lansator-transportator și „elementul de luptă”, adică focosul exploziv propriu-zis.

Lansatorul este echipat cu senzori acustici și seismici pentru a depista tipul vehiculelor care se apropie de mină, în timp ce focosul dispune de senzori radar și infraroșu.

Cum își lovește ținta mina rusească

Producătorul rus afirmă că senzorul seismic comandă lansarea focosului atunci când o țintă se apropie la o distanță de 50 de metri de mină și că dispozitivul exploziv scanează termic și cu ajutorul radarului solul în timpul zborului pentru a se asigura că detonarea are loc doar când se află deasupra țintei.

Aceasta pare a fi prima înregistrare video apărută pe rețelele de socializare care confirmă descoperirea unei astfel de mine de către trupele ucrainene.

Însă soldați ai batalionului „Crimeea” al armatei ruse au postat înspre finalul lunii noiembrie a anului trecut o filmare care arăta cum au amplasat o mină PTKM-1R. Înregistrarea respectivă a fost apoi disecată de analiști militari britanici care au arătat cum ar trebui să funcționeze aceasta.

Analiștii britanici notează în această analiză video că în esență mina rusească a fost proiectată să funcționeze ca un sistem antitanc portabil Javelin sau NLAW, lovind tancurile sau vehiculele blindate în partea lor superioară.

Numeroase înregistrări video apărute pe rețelele de socializare de la declanșarea invaziei rusești în data de 24 februarie a anului trecut au arătat cum, atunci când sunt lovite de sus, vehiculele de luptă ale armatei ruse explodează de multe ori în mod spectaculos din cauza penetrării blindajului de către focos și „aprinderii” muniției din vehicul.

Însă acest lucru se datorează și unor greșeli de proiectare a tancurilor și blindatelor ruse, care nu beneficiază de blindaj reactiv în partea lor superioară și păstrează munițiile într-un sistem de încărcare de forma unui inel care este amplasat în jurul tunarului în turelă.

