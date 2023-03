Mircea Geoană: Nu există un risc militar la adresa Republicii Moldova. Rusia abia se poate descurca cu Ucraina

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune că Republica Moldova ar trebui să se teamă mai puțin de Rusia, care abia se descurcă în Ucraina. De asemenea, în ciuda presiunilor Moscovei, nu există un risc militar la adresa Republicii Moldova în acest moment, mai spune el.

Declarația lui Geoană vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la situația de securitate din fosta republică sovietică. Mircea Geoană a vorbit la postul de televiziune Prima TV, unde a acuzat Rusia că exercită „presiuni enorme” asupra Republicii Moldova „pe toate fronturile”, potrivit Digi 24.

„Este un război hibrid la maxim. Nu este un război cald ca în Ucraina, dar este un război hibrid la maxim împotriva Republicii Moldova”, a spus Geoană. Cu toate acestea, adjunctul secretarului general al NATO a afirmat că nu crede că există un „risc militar pentru Republica Moldova în acest moment”.

Moldova, partener comun NATO și UE

Mai mult decât atât, Moldovei ar trebui să-i fie „mai puțin frică de Rusia, deoarece Rusia abia se poate descurca cu Ucraina”, a spus Geoană.

El a adăugat că Republica Moldova are acum un profil foarte ridicat în Occident. „Republica Moldova are un profil foarte, foarte ridicat acum, în lumea occidentală, inclusiv la noi, la NATO. Ei sunt parteneri cu NATO de 30 de ani. Noi respectăm faptul că este o ţară neutră. Constituţia Republicii Moldova spune că e o ţară neutră, dar nu e o ţară indiferentă pentru NATO. Şi mai este ceva în plus şi eu lucrez extrem de mult în această direcţie. Republica Moldova este un partener comun al NATO şi al Uniunii Europene. De aceea, mă bucur foarte mult că preşedintele Macron şi liderii europeni au decis să facă summitul, al doilea summit al comunităţii politice Europene la Chişinău, la final de mai, început de iunie”, a precizat secretarul general adjunct al NATO.

Tensiunile au crescut între Rusia și Moldova în ultimele săptămâni. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că dorește să folosească Moldova în războiul său împotriva Ucrainei. La rândul său, Kremlinul a acuzat Ucraina că plănuiește să organizeze un atac cu steag fals ca pretext pentru invadarea Kievului în Transnistria.