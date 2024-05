Geoană: Posibila mea candidatură la președinție poate crea fibrilație în sistem

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că este mai aproape de o decizie în privința candidaturii sale la președinție, precizând că va face anunțul după ce va termina actualul job.

Geoană a vorbit și despre atacurile politice ale social-democraților.

”Le privesc cu detașare și mult calm. Probabil că sondajele îi deranjează sau au alte calcule pe care eu nu le cunosc. Nu vreau să intru în nicio polemică, am un job de făcut, vreau să-l termin în condiții la fel de bune ca în ultimii cinci ani de zile.

„Nu aud nicio discuție despre soluții pentru București”

Iar politica românească își va urma deznodământul. Eu cred că le e frică de contactul cu cetățenii, ăsta e sentimentul meu. De fiecare dată comasare de alegeri locale cu europarlamentare...eu regret enorm că nu aud nicio discuție despre soluții pentru București, de exemplu. Sau o discuție ideologică și politică despre Europa.

Trimitem acolo un număr important de europarlamentari, parcă acest lucru nu există. Nu ne interesează cine ne reprezintă, cât de credibili sunt oamenii care ne reprezintă? Eu cred mai degrabă că, în clipa de față, e un joc politic care nu are de-a face cu interesul oamenilor”, a declarat secretarul general adjunct al NATO, la Digi24.

Răspuns pentru Ciolacu

Geoană i-a răspuns și liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a spus că e convins că va candida la alegerile prezidențiale.

”Mă bucur că are convingeri ferme, e un lucru foarte bun să ai convingeri ferme în viață. Eu am o convingere extrem de fermă că țara se apropie de final de ciclu politic și că are nevoie de o schimbare profundă pentru a merge mai departe.

O altă convingere este că această clasă politică a noastră a rămas în spatele transformării din societate și e nevoie de un efort mult mai mare de a schimba lucrurile. Poate unii se simt amenințați electoral și politic, eu sunt extrem de liniștit, îmi văd de treaba mea, și după ce termin jobul la NATO, am să iau o decizie definitivă, și acest lucru sunt convins că poate crea un pic de emoție, de fibrilație în sistem, ceea ce nu-i un lucru rău. Sunt mai aproape de o decizie, nu dau procente”, a declarat Geoană.