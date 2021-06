George Copos a dat o nouă strălucire Athénée Palace Hilton. Perla hotelurilor are o nouă față după o investiție de 13 milioane de EURO

După o investiție de peste 13 milioane de euro, ANA Hotels a finalizat prima etapă a procesului de renovare a hotelului Athénée Palace Hilton, respectiv „Aripa nouă” cu cele 132 de camere.

”A fost un an extraordinar de greu dar am avut curajul să facem această investiție, unică în România și în timp record, adică șase luni. Pe 1 decembrie am început demolările. Totul a venit de la roșu, am demolat tot ce a fost în cameră, de la tâmplărie la acoperiș, am făcut totul nou” a declarat George Copos, la conferința de presă care a fost organizată cu ocazia finalizării lucrărilor.

Athénée Palace – Camera simpla

Noile camere vor intra în circuit începând cu data de 7 iunie.

”Am avut în concept și în gând păstrarea reperelor istorice pe care acesta le are în spate și am folosit imaginea cercului prezentă și în sala Le Diplomate. Cercul înseamnă perfecțiune și eternitate, pe care l-am reluat în concepul pe care o să îl regăsiți în camerele nou renovate”, a precizat Simona Constantinescu, CEO Ana Hotels.

Etapa a doua de renovare va demara în toamnă, după festivalul George Enescu, și va dura 9 luni. În această etapă vor fi renovate și restaurantul Roberto’s și recepția hotelului.

Athénée Palace – Camera Twin

Proiectul de renovare și modernizare a hotelului-monument istoric Athénée Palace Hilton a fost planificat la o valoare totală de 25 milioane de euro, dar se preconizează că până la finalul proiectului se va ajunge la 30 milioane de euro. Realizarea lui a putut fi posibilă prin parteneriatul de peste 20 de ani dintre compania Ana Hotels și BRD – Groupe Société Générale.

Conceptul arhitectural a fost realizat de compania „Alexander James International” din Londra, prin proiectanții Richard Morton și Sarah Brooker. Implementarea efectivă a conceptului a fost realizată de compania românească „Inegal Design”, prin arhitecții Radu Grosu și Mihaela Mircea, iar antreprenor general a fost compania „Bog’Art”.

Athénée Palace – Apartament

Copos: A renova o clădire veche este extrem de complicat

”Am vrut să facem această primă investitie, să vedem cum sunt aceste camere, care sunt răspunsurile clienților și apoi din aceste învățăminte să trecem în etapa a doua. A renova o clădire veche este extrem de complicat. Atunci când dai totul jos, când ajungi la roșu, la cărămidă, găsești lucruri și este extrem de complicat. Cei doi arhitecți români au fost mai mult decât perfecți, au stat zilnic în șantier și au găsit soluții. Sunt mândru de ceea ce am făcut în aceste 6 luni”, a precizat George Copos.

Noua înfățișare a camerelor Athénée Palace Hilton are la bază un concept de amenajare actual, elegant, dar complementar cu istoria de peste 107 ani a hotelului. Un accent puternic s-a pus pe calitatea materialelor folosite, iar particularitățile tehnice sunt definite de tehnologii avansate și inovatoare de ultimă generație, pentru ca oaspeții să se bucure de o ședere unică într-o locație de prestigiu având facilități luxoase și totodată moderne.

„Odată cu redeschiderea hotelului Athénée Palace în 1996, sub brandul Hilton Hotels & Resorts, locația a continuat să fie o parte esențială a istoriei Bucureștiului, găzduind unele dintre cele mai memorabile evenimente”, a spus directorul general Rainer Gieringer. „Suntem foarte încântați să aducem un aspect proaspăt și contemporan acestei proprietăți iconice, pe măsură ce continuăm să inovăm modul în care oferim ospitalitate de clasă mondială oaspeților noștri și comunității.”

Sprijinind industria hotelieră în redefinirea călătoriilor sustenabile, prin acest proiect, Athénée Palace Hilton și-a dorit minimizarea pierderilor termice, prin re-proiectarea completă a sistemelor de alimentare cu apă, a celor de climatizare și a întregii tâmplării exterioare și interioare. Astfel, Athénée Palace Hilton urmărește reducerea amprentei asupra mediului și integrarea investițiilor ca proiecte cu impact social prin inovații ecologice și tehnologice. Agenda de cameră imprimată cu informațiile esențiale privind serviciile hoteliere, precum și cele utile despre oraș, va fi integrată într-un sistem inteligent al televizoarelor din cameră.