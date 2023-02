George Ganea (FC U Craiova) - Decizia de suspendare a meciului cu Sepsi nu e normală, jucătorii au de suferit

"Vă daţi seama că a fost o situaţie neplăcută pentru noi jucătorii, pentru că am început foarte bine meciul. Asta a fost decizia arbitrului. Eu nu cred că a fost o decizie normală, pentru că până la urmă am avut de suferit noi, jucătorii. Noi nu am avut nicio vină în tot ceea ce s-a întâmplat. Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla", a declarat Ganea, joi, într-o conferinţă de presă.Referitor la decizia conducerii FC U Craiova de a nu mai permite suporterilor accesul în stadion la meciurile de pe teren propriu, Ganea a spus că absenţa acestora poate fi un minus pentru echipa pregătită de Nicolo Napoli."Noi trebuie să ne facem jocul, fie că suporterii sunt în tribună sau nu. Noi vrem să luăm cele trei puncte pentru că va fi un meci dificil şi cred eu că vom face un meci frumos. Absenţa suporterilor poate fi un plus, dar poate fi şi un minus, pentru că au fost alături de noi. Eu nu pot comenta decizia patronului, noi trebuie să ne vedem de joc, să urcăm mai sus în clasament. Nu cred că ţine de noi jucătorii să intervenim în astfel de probleme. Noi trebuie să ne vedem de antrenamente şi să dăm totul pe teren pentru a duce echipa acolo unde îi este locul", a completat jucătorul echipei craiovene.Antrenorul Nicolo Napoli consideră că jucătorii săi nu ar trebui să fie afectaţi de absenţa suporterilor din tribune la partida de vineri, cu Universitatea Cluj."Aşa a decis arbitrul. Nu ştiu ce prevede regulamentul. Jucătorii au un spirit bun, avem un meci acasă şi vrem să facem un meci foarte bun. Nu e problemă că nu vor fi spectatori, important este ca fotbaliştii să fie concentraţi în teren. Ştiu că nu sunt spectatori, dar am încredere că fotbaliştii vor face un joc foarte, foarte bun. Eu nu vorbesc despre suporteri, pentru că nu mă interesează, eu vorbesc despre echipă. Eu nu ştiu regulamentele. În Italia nu s-a întâmplat aşa ceva, întrebările trebuie puse Federaţiei Române de Fotbal", a declarat antrenorul italian.Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminică, în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor suporterilor celor două echipe.În min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis în primă instanţă cele două echipe la vestiare din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste ale galeriilor celor două formaţii. După o întrerupere de zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul a fost reluat, însă arbitrul a suspendat definitiv meciul după doar câteva zeci de secunde, din cauza noilor scandări ale suporterilor.În urma acestor incidente, clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că spectatorii nu vor mai avea acces la meciurile echipei pregătite de Nicolo Napoli pe teren propriu, pe o perioadă nedeterminată.Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, întrunită miercuri, a amânat judecarea cazului de la partida Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FCU Craiova 1948, din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandările xenofobe ale spectatorilor.FCU Craiova va întâlni formaţia Universitatea Cluj, vineri, de la ora 20:00, pe teren propriu, într-o partidă din cadrul etapei a 24-a a Superligii.