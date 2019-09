George Puşcaş, într-un interviu: 'Am dat probe la Arsenal, la 16 ani, dar până la urmă am mers la Inter'

George Puşcaş (23 de ani) a dezvăluit recent, într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al clubului Reading, că a fost ofertat de Arsenal Londra, dar că totul a picat din cauza unei situaţii personale, anunță MEDIAFAX.

Fosta campioană a Angliei l-a remarcat la 16 ani, l-a luat în probe dar în cele din urmă mutarea nu s-a mai făcut. "Arsenal m-a urmărit de când jucam la naţionalele de juniori la U15 şi U16, m-au monitorizat multă vreme, cam doi ani până să-mi propună să vina la Londra în probe. Englezii au venit şi au asistat şi când jucam la Oradea. Am înscris într-un meci şi apoi au stat de vorbă cu mine. Când am dat probe la Arsenal a fost prima oară când am ajuns în Anglia. M-am descurcat foarte bine, mi-a plăcut acolo. Alte condiţii, alte terenuri, era complet diferit faţă de ce era în România. Voiam să devin tunar, dar era o situaţie complicată cu familia - în Marea Britanie sunt alte legi în această privinţă", a previzat Puşcaş, care a fost remarcat şi de scouterii formaţiei Inter. Italienii au insistat mai mult, iar în cele din urmă mutarea s-a concretizat:

"Imediat au venit cei de la Inter care mi-au oferit un contract pe loc fără să mai dau probe. Mi-au pus contractul în faţă şi am încercat să nu mă pierd cu firea, dar trebuia să decid repede. Am acceptat, Inter era un club mare ca şi Arsenal. La Milano sunt multe tentaţii, dar eu mergeam doar la antrenamente şi la meciuri. Deşi nu ştiam limba, în 3-4 luni mă descurcam, m-au ajutat şi ceilalţi jucători străini. Când am fost cooptat la echipa mare, primul pe care mi-l amintesc este Zanetti. Era atât de respectuos cu toată lumea. Apoi Palacio, Cambiasso. M-am împrietenit şi cei mai tineri precum Guarin sau Kovacic. Dar Zanetti a fost cel mai tare, ne-a ajutat mult pe cei tineri. A fost important pentru mine să primesc sfaturi de la el”.

Puşcaş a fost cel mai bun dintre tricolori în "dubla" cu Spania şi Malta. A pasat decisiv în meciul cu ibericii, a avut două mari ocazii de a înscrie, a provocat cartonaşul roşu al lui Llorente, iar contra maltezilor a marcat singurul gol al disputei. La Reading a înscris cel mai frumos gol al lunii august, desemnat după faza din duelul cu Cardiff City - a preluat mingea din propria jumătate şi a ajuns până în careul advers, de unde a marcat din unghi. Momentul foarte bune în care se află atacantul, s-ar putea concretiza cu un transfer în iarnă, deşi a ajuns recent în Anglia.

Transferat pentru 8 milioane de euro de la Inter, Puşcaş a marcat până acum, la Reading, de 3 ori în 6 partide şi sunt şanse mari ca eventualul transfer să treacă uşor de 10 milioane de euro. Presa din Anglia anunţă că Fenerbahce este tentată de achiziţia românului încă după terminarea Campionatului European U21. Din câte se pare, va forţa din nou mutarea în iarnă.