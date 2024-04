George Simion, după afirmațile lui Ciolacu despre Buzău: 'Nu este moldovean, probabil este rom'

Preşedintele AUR George Simion a declarat, sâmbătă la Palatul Parlamentului, la Conferinţa Internaţionale „Make Europe Great Again”, că zilele trecute, premierul Marcel Ciolacu a glumit spunând că este ruşinos să fii moldovean şi n-ar trebui să-i spunem moldovean. „Am râs cu toţii. Nimeni nu a spus că prim-ministrul ar fi rasist. Ştim cu toţii că a fost o glumă. Nu este moldovean, probabil este rom”, a adăugat liderul partidului AUR. Simion a mai spus că „îi iubim pe fraţii noştri şi surorile noastre de etnie rroma, pe prietenii noştri maghiari, pe compatrioţii noştri turci şi greci, pe toţi cei a căror inimă bate pentru România”.

„Noi, românii, suntem cunoscuţi pentru că luptăm pentru libertate. De aceea în 1989 am avut Revoluţia noastră, iar, cu doi ani în urmă, eram ultima ţară din Europa care lupta împotriva infamului certificat verde Covid 19 la locul de muncă. N-a fost o luptă uşoară. România rămâne încă una dintre cele mai libere ţări din Europa. Şi spun asta cu tristeţe. Aici, la noi, încă se poate glumi fără ca cineva să fie jignit sau acuzat că nu este corect politic. Aşa că, în zilele în care sunteţi aici, vă rog glumiţi pe orice subiect, nu veţi fi persecutaţi! Aceasta este normalitatea! De pildă, zilele trecute, prim-ministrul nostru a glumit spunând că este ruşinos să fii moldovean şi n-ar trebui să-i spunem moldovean. Am râs cu toţii. Nimeni nu a spus că prim-ministrul ar fi rasist. Ştim cu toţii că a fost o glumă. Nu este moldovean, probabil este Rrom. Îi iubim pe fraţii noştri şi surorile noastre de etnie rroma, pe prietenii noştri maghiari, pe compatrioţii noştri turci şi greci, pe toţi cei a căror inimă bate pentru România. Toţi ar trebui să fim mândri de originile noastre. Nu e nicio ruşine să recunoşti ceea ce eşti cu adevărat!”, a afirmat George Simion.

„Probabil v-aţi întrebat de ce am numit această conferinţă „Make Europe Great Again”. Sigur, meritele îi revin lui Big Guy, Donald J. Trump. Nu numai America, ci şi Europa odinioară era măreaţă, dar nu mai este măreaţă. Eu sunt născut pe vremea comunismului, în 1986. Generaţia mea a crescut privind spre Europa de Vest, spre America ca un vis cu privire la lumea liberă, unde puteai găsi blugi, prosperitate, libertate de exprimare şi democraţie. Avem o istorie grozavă, avem strămoşi măreţi, iar acum încercăm să ne imaginăm ca fiind membri prosperi ai Uniunii Europene, dar realitatea este că suntem săraci şi nu facem parte din aceeaşi zonă economică, ci suntem percepuţi mai degrabă drept cetăţeni de mâna a doua. Adesea, între puţinele idei promovate de Ambasada SUA şi de Comisia Europeană despre România e cea potrivit căreia am fi nişte sălbatici pentru că susţinem că pruncii se nasc din dragostea dintre un bărbat cu o femeie. Spun că nu este aşa, că este o chestie culturală. Dar, aceleaşi entităţi cred că vacile distrug planeta şi că n-am avem voie să spunem că astea sunt nişte prostii. Putem fi iarăşi ce am fost cândva. Nu lăsaţi pe nimeni să vă spună altfel, în special nu mass-media”, a completat el.

„Încă putem readuce lucrurile la normal, dar trebuie să începem prin a fi sinceri”, a continuat George Simion.

„Sinceri despre criza locuinţelor, despre migraţia necontrolată, despre scăderea natalităţii, despre pandemie şi război. Toate aceste probleme majore despre care am fost atenţionaţi în ultimii câţiva ani. Da, oraşele noastre se transformă încet în ghetouri. Dar putem schimba lucrurile. Da, suntem inundaţi de imigranţi ilegali. Iar asta trebuie să se oprească chiar acum. Da, scăderea natalităţii este o problemă majoră. Şi trebuie să ne gândim la o soluţie. Şi asta cât de repede. M-am gândit şi soluţia mea este că am un baietel nou nascut, de doar 3 zile. Tocmai vin de la spital. După ani şi ani în care au fost minţiţi, oamenii vor adevărul, indiferent de cât de dur este acesta. Pentru ca o ţară să prospere, oamenii ei trebuie să fie liberi. Liberi să vorbească, liberi să se închine, liberi să înceapă afaceri. Liberi să gândească. Deci, da! Suntem aici pentru a vorbi despre libertate, prosperitate şi pace. Dar nu putem avea prosperitate şi pace fără libertate. Deci, într-un fel, suntem aici pentru a vorbi în primul rând despre libertate. Putem fi iarăşi ce am fost cândva. Nu este prea târziu. Nu dacă acţionăm acum. Încă mai putem întoarce lucrurile. Dar trebuie să rămânem uniţi. Toate conflictele dintre noi pe care le vedem în Europa şi chiar în SUA în interiorul mişcării conservatoare cu siguranţă nu ajută cauzei noastre comune. Fie suntem împreună, pregătiţi să luptăm cu aceşti birocraţi fără Dumnezeu, fie pierdem cu toţii. Este atât de simplu”, a adăugat liderul AUR.

El a mai spus că alegerile care se apropie cu paşi repezi cresc şansa de a reda puterea popoarelor noastre, în contextul în care avel lideri la nivel european care ne pot uni. „Îl avem pe domnul Matteo Salvini, pe care l-am vizitat în ultima săptămână la Roma, o avem pe doamna Meloni, îl avem pe domnul Kaczyński”, a afirmat preşedintele AUR.

„Pe cei mai mulţi dintre noi, cei prezenţi aici, ne aşteaptă un an important. Alegerile se apropie cu repeziciune şi, odată cu ele, sunt tot mai mari şansele noastre de a reda puterea popoarelor noastre. Avem lideri la nivel european care ne pot uni. Îl avem pe domnul Matteo Salvini, pe care l-am vizitat în ultima săptămână la Roma, o avem pe doamna Meloni, îl avem pe domnul Kaczyński. Prefer să-i urmez şi să am încredere în ei, ca aliaţi ai naţiunii mele, decât să am încredere în corupta Ursula van der Layer şi în reţeaua ei mincinoasă. Aş propune, la sfârşitul acestei conferinţe, ca toate partidele din toate cele 27 de ţări din Europa să semneze o declaraţie de a nu o vota pe doamna Ursula von der Leyen ca următoarea şefă a Comisiei Europene. Ar trebui să ne asumăm cu toţii acest lucru. Poporul polonez, poporul român, poporul maghiar, poporul bulgar, slovacii, toţi am fost prinşi între vremurile sovietice, între comunism, iar acum între liberalism şi globalism. Şi sper că prin această conferinţă, prin eforturile noastre unite şi prin multă muncă, vom reuşi să ne găsim drumul spre normalitate, spre credinţă, spre familie”, a conchis Simion.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la Timişoara că „Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi”. El a revenit ulterior şi a explicat că este „moldovean aşa cum sunt ardelean, bănăţean, oltean sau bucovinean, iar mama sa era din Tecuci. „Deci departe de mine sa jignesc pe cineva. Văd ca s-a interpretat o glumǎ pe care am făcut-o în Timişoara şi unii încearcă să o speculeze politic. Nu a fost nimic peiorativ. Dacă cineva s-a simţit jignit îmi cer scuze, nu asta mi-am dorit”, a adăugat liderul PSD.