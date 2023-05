George Simion gândește ca Sorin Grindeanu: Cere reducerea ministerelor la 12!

AUR susţine scăderea numărului de parlamentari la 300, "aşa cum au votat românii", un Guvern "suplu" şi "eficient", cu maximum 12 ministere şi maximum 50 de secretari de stat, având în vedere că majoritatea celor din prezent "nu au nicio atribuţie" şi "nu produc plusvaloare", a declarat, joi, preşedintele partidului, deputatul George Simion, la prezentarea programului de guvernare al acestei formaţiuni politice.

O reducere a ministerelor a fost cerută și de Sorin Grindeanu, ieri

"La nivelul administraţiei de stat am cuprins nişte măsuri. O măsură votată de toţi românii: 300 de parlamentari. Aşa au votat românii, aşa trebuie să fie. Un Guvern suplu şi eficient, maximum 12 ministere şi maximum 50 de secretari de stat. I-am văzut pe majoritatea celor 200 de secretari de stat actuali şi vă zic că nu au nicio atribuţie, au un birou mare, o secretară şi câţiva consilieri, o maşină cu şofer şi atât. Nu produc plusvaloare pentru români", a precizat Simion, la prezentarea proiectului "Reconstruim România - Programul de guvernare AUR în 15 puncte".

Potrivit AUR, ministerele ar trebui să fie mutate în Palatul Parlamentului, pentru a le debirocratiza şi pentru ca statul să nu mai plătească "sute de mii, milioane de euro" la privaţi pentru găzduirea unora dintre ele.

"După ce am vizitat Parlamentele din Polonia, din Italia, din Portugalia şi am văzut că îşi desfăşoară activitatea în 5% din spaţiul pe care îl avem noi la dispoziţie la Palatul Parlamentului şi văzând cum se plimbă foi între ministere şi Parlament, ministerele să fie mutate în clădirea Palatului Parlamentului. Pentru început, cele pentru care statul plăteşte bani grei - sute de mii de euro, de milioane pe an - pentru a fi găzduite la privaţi. Începem cu acele ministere", a susţinut liderul AUR.

Un alt punct al programului AUR vizează unificarea localităţilor. Conform lui Simion, acest proiect a fost "sabotat" de actualele partide în ultimii 15 ani.

AUR pledează pentru eficientizarea cheltuirii banului public printr-o ierarhie a competenţelor la nivelului statului, fără "instituţii căpuşă de control, care sufocă afacerile româneşti".

"Nicio localitate nu va avea Primărie în România dacă nu are cel puţin 5.000 de locuitori. Actualele Primării, actualii primari nu servesc interesele cetăţenilor. În locul aparatului birocratic al primarului, într-o comună de 1.000 de locuitori, în locul Primăriei, vom lăsa un ghişeu unic pentru a lucra cu cetăţenii şi atât, nu e nevoie de mai mult. Nu e nevoie de secretară, nu e nevoie de contabilă, nu e nevoie de aproape 500.000 de membri de partid în administraţia centrală şi locală. Am pornit, la începutul anilor 2000, cu 800.000 de angajaţi la stat şi am ajuns în această guvernare care îşi propune eficientizarea cheltuirii banului public să avem peste 1,34 milioane de angajaţi la stat. Nu ne deranjează angajaţii la stat şi profesioniştii, din contră, trebuie să-i încurajăm. Avem nevoie de o ierarhie a competenţelor la nivelul statului român, dar ne deranjează instituţiile căpuşă de control, care sufocă afacerile româneşti, care, pentru că au ajuns în posesia unei hârtii, nu o dau din mână fără a obţine ceva din schimb. Cu toată responsabilitatea, vă spun că trebuie să oprim numărul de angajări la nivelul administraţiei centrale şi locale şi trebuie să ne întoarcem de unde am pornit la începutul anilor 2000", a transmis George Simion.

În programul AUR figurează şi înfiinţarea unui Fond Suveran de Investiţii, "ca în Norvegia, nu ca la (Liviu) Dragnea". "Adică funcţional, eficient, care să asigure ceea ce în momentul acesta se pare ori că nu se poate, ori că nu se vrea. Spre exemplu, finalizarea tuturor investiţiilor din domeniul energetic ca România să poată să fie suverană din punct de vedere energetic. Aceasta, împreună cu alte măsuri luate de conducerea statului, cum ar fi, în domeniul energiei, separarea distribuţiei de furnizare, poate să asigure banii necesari pe care îi ţintesc toţi. Au dispărut 20 de miliarde de lei din bugetul statului, de unde luăm bani?", a menţionat preşedintele AUR.