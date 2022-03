George Soros: Vladimir Putin și riscul celui de-al treilea război mondial

Invazia Ucrainei de către Rusia la 24 februarie a fost începutul unui al treilea război mondial care are potențialul de a ne distruge civilizația. Invazia a fost precedată de o lungă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping pe 4 februarie – începutul sărbătorilor Anului Nou chinezesc și al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. La sfârșitul acelei întâlniri, cei doi bărbați au lansat un document de 5.000 de cuvinte, redactat cu atenție, care anunța un parteneriat strâns între cele două țări. Documentul este mai puternic decât orice tratat și trebuie să fi necesitat negocieri detaliate în prealabil.

Am fost surprins că Xi părea să-i fi dat lui Putin carte albă pentru a invada și a purta un război împotriva Ucrainei. Xi trebuie să fie foarte încrezător că va fi o simplă formalitate confirmarea sa, la sfârșitul acestui an, drept conducător pe viață al Chinei. După ce și-a concentrat toată puterea în propriile mâini, Xi a scris cu atenție scenariul prin care va fi ridicat la nivelul lui Mao Zedong și Deng Xiaoping.

După ce a obținut sprijinul lui Xi, Putin a început să-și realizeze visul vieții cu o brutalitate incredibilă. Apropiindu-se de vârsta de 70 de ani, Putin simte că dacă vrea să-și pună amprenta în istoria Rusiei, este acum sau niciodată. Dar conceptul său despre rolul Rusiei în lume este deformat. El pare să creadă că poporul rus are nevoie de un țar pe care să-l urmeze orbește. Acesta este opusul direct al unei societăți democratice și este o viziune care distorsionează „sufletul” rus, care este emoțional până la sentimentalism.

În copilărie, am avut multe întâlniri cu soldați ruși când aceștia au ocupat Ungaria în 1945. Am aflat că, dacă le-o ceri, vor împărți cu tine și ultima lor bucată de pâine. Mai târziu, la începutul anilor 1980, m-am angajat în ceea ce eu numesc filantropia mea politică.

Mai întâi, am înființat o fundație în Ungaria mea natală, iar apoi am participat activ la dezintegrarea imperiului sovietic. Când Mihail Gorbaciov a venit la putere în 1985, dezintegrarea începuse deja. Am înființat o fundație în Rusia și apoi am făcut același lucru în fiecare dintre statele succesoare. În Ucraina, am înființat o fundație chiar înainte de a deveni o țară independentă. Am vizitat și China în 1984, unde am fost primul străin căruia i sa permis să înființeze o fundație (pe care am închis-o în 1989, chiar înainte de masacrul din Piața Tiananmen).

Nu-l cunosc personal pe Putin, dar i-am urmărit ascensiunea foarte îndeaproape, conștient de cruzimea lui. El a redus capitala Ceceniei, Groznîi, la ruine, așa cum amenință în prezent că va face din capitala Ucrainei, Kiev.

Putin a fost un funcționar priceput al KGB, dar pare să se fi schimbat recent. După ce a dezvoltat o idee fixă, pare să fi pierdut legătura cu realitatea. Cu siguranță a apreciat greșit situația din Ucraina. El se aștepta ca ucrainenii vorbitori de limbă rusă să întâmpine soldații ruși cu brațele deschise, dar aceștia s-au dovedit a fi la fel precum populația vorbitoare de ucraineană. Ucrainenii au opus o rezistență incredibil de curajoasă împotriva sorților de izbândă aparent copleșitoare.

În iulie 2021, Putin a publicat un eseu lung în care susținea că rușii și ucrainenii sunt într-adevăr un singur popor și că ucrainenii au fost induși în eroare de agitatorii neo-naziști. Prima parte a argumentului său nu este lipsită de o justificare istorică, dat fiind că Kievul a fost sediul inițial al Bisericii Ortodoxe Ruse. Dar în a doua parte, Putin este cel care calcă în eroare. Ar fi trebuit să știe mai bine. Mulți ucraineni au luptat curajos în timpul protestelor Euromaidan din 2014.

Evenimentele din 2014 l-au înfuriat foarte tare. Dar armata rusă a avut rezultate slabe când i s-a ordonat să-și atace frații ucraineni. Corupția înrădăcinată în atribuirea contractelor de apărare a jucat, de asemenea, un rol important în performanța sa insuficientă. Totuși, în loc să se învinovățească, Putin pare să fi înnebunit literalmente. El a decis să pedepsească Ucraina pentru că l-a înfruntat și se pare că acționează fără nicio constrângere. El aruncă toată armata rusă în luptă și ignoră toate regulile războiului, nu în ultimul rând bombardând fără discernământ populația civilă. Multe spitale au fost lovite, iar rețeaua electrică care alimentează centrala nucleară de la Cernobîl (ocupată în prezent de trupele rusești) a fost avariată. În Mariupol asediat, 400.000 de oameni au rămas fără apă și mâncare de aproape o săptămână.

Rusia poate pierde războiul. Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană trimit arme defensive în Ucraina și există eforturi pentru a cumpăra avioane de vânătoare MIG de fabricație rusă pe care piloții ucraineni știu să le piloteze. Acestea ar putea face toată diferența. Indiferent de rezultat, Putin a făcut deja minuni când vine vorba de consolidarea hotărârii și unității UE.

Între timp, Xi pare să fi realizat că Putin s-a dovedit a fi de neîncredere. Pe 8 martie, la o zi după ce ministrul chinez de externe Wang Yi a insistat că prietenia dintre China și Rusia rămânea „solidă”, Xi i-a sunat pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german Olaf Scholz pentru a spune că le susține eforturile de stabilire a păcii. Xi dorea reținere maximă în fața războiului pentru a evita o criză umanitară.

Este departe de a fi sigur că Putin se va alătura dorințelor lui Xi. Nu putem decât să sperăm că Putin și Xi vor fi înlăturați de la putere înainte de a ne putea distruge civilizația.

Autor: George Soros