Germania - Extrema dreaptă are un nou aliat

Liderul mişcării PEGIDA, Lutz Bachmann, a completat o cerere pentru a se înscrie în partidul de extremă-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD), oferindu-se să demisioneze de la conducerea PEGIDA dacă este necesar, transmite dpa potrivit Agerpres.

Bachmann, care a fondat mişcarea PEGIDA la Dresda spre finalul anului 2014 pentru a organiza demonstraţii săptămânale împotriva a ceea ce el a numit 'islamizarea' Germaniei, a postat joi pe pagina sa de Facebook o poză cu cererea sa de aderare la AfD.În postare el a numit AfD - cea mai mare formaţiune de opoziţie din Bundestag, susţinută de aproximativ 10% din electorat - drept un ''partid al democraţiei fundamentale''.''Dacă este necesar să demisionez de la conducerea PEGIDA, o voi face şi voi apărea în viitor ca vorbitor invitat. Am acel drept'', a explicat Bachmann în aceeaşi postare.Un purtător de cuvânt al AfD în landul Saxonia, a cărui capitală este oraşul Dresda, a declarat că Lutz Bachmann are dreptul de a completa o cerere de a deveni membru al 'Alternativei pentru Germania'.Filiala AfD din Saxonia va analiza cererea şi, în eventualitatea unui diferend, chestiunea va fi soluţionată de comitetul executiv al acestei filiale.Unii lideri ai AfD de la nivel naţional încearcă să îndepărteze partidul de opiniile extremiste anti-imigranţi, deşi alţii văd viitorul formaţiunii ca forţă naţionalistă loială.Bachmann este un personaj controversat în Germania. El are la activ condamnări penale pentru intrare prin efracţie, infracţiuni legate de droguri şi vătămare corporală, fapte pentru care a efectuat două pedepse cu închisoarea. În mai 2016, o instanţă din Dresda l-a găsit vinovat de nesupunere civică, el trebuind să plătească o amendă.