Germanul Alexander Zverev a câștigat turneul de la Cincinnati

Tenismanul german Alexander Zverev a cucerit al cincilea său titlu ATP Masters 1.000 din carieră, duminică, la Cincinnati, după ce l-a învins în finală pe rusul Andrei Rublev, în doar 58 de minute, cu 6-2, 6-3, transmite AFP.

Numărul cinci mondial transmite astfel un mesaj adversarilor săi, cu o săptămână înaintea debutului ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, şi la trei săptămâni după ce a câştigat titlul olimpic la Tokyo, potrivit agerpres.ro.

A fost al cincilea duel dintre Zverev şi Rublev, Sascha obţinând doar victorii fără a pierde măcar vreun set.

Alexander Zverev, care până în această săptămână nu câştigase niciun meci la la Cincinnati, l-a dominat pe adversarul său, numărul şapte mondial, care s-a aflat la doar a doua sa finală Masters 1.000 după cea pierdută în aprilie, la Monte Carlo.

Zverev, impecabil la serviciu şi foarte agresiv, a câştigat al patrulea său titlu în acest an şi are acum o serie de 11 meciuri câştigate la rând, devenind totodată primul jucător care câştigă în acelaşi an titlul la Cincinnati şi medalia olimpică de aur de la Andre Agassi în 1996.

Zverev (24 ani), jucător de origine rusă, dar născut la Hamburg, spre deosebire de fratele său Mischa (34 ani), care s-a născut la Moscova, a fost recompensat cu 654.815 dolari şi 1.000 de puncte ATP pentru titlul obţinut în Ohio, în timp ce Rublev s-a ales cu 354.720 de dolari şi 600 de puncte.

Zverev se anunţă a fi principalul adversar al lui Novak Djokovic la US Open, în încercarea sârbului de a realiza Marele Şlem după ce a câştigat în acest sezon titlurile la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon.

Pe lista pretendenţilor la trofeu se numără şi rusul Daniil Medvedev, campion la Toronto în urmă cu o săptămână şi finalist la Flushing Meadows în 2019, precum şi grecul Stefanos Tsitsipas, finalist la Roland Garros în acest an şi semifinalist la Cincinnati (învins de Zverev).